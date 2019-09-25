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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
25.09.2019 - 17:07, Son Güncelleme:/

Tohum Otizm Vakfı’ndan Muş’a yeni özel eğitim sınıfı

Tohum Otizm Vakfı, 14’üncü sınıfını Muş’ta açtı. Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu’nda açılan sınıf, özel eğitim materyalleriyle donatıldı.

Tohum Otizm Vakfı’ndan Muş’a yeni özel eğitim sınıfı
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Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek tedavileri olan eğitime ulaşmalarını sağlamayı hedefleyen Tohum Otizm Vakfı, İstanbul, Diyarbakır, Batman, Mardin, Artvin, Antalya ve Balıkesir’den sonra bu defa Muş’a ulaştı. Eş zamanlı olarak düzenlenen otizm eğitim atölyesinde çocukların ailelerine ve öğretmenlerine eğitim verildi.

Garanti Yatırım’ın sponsorluğunda, Yağmur Kuşağı Otizm Derneği ve Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen özel sınıfın açılış törenine, Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Garanti Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ve Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer katıldı. Muş Öğretmenevi’nde, otizmli öğrencisi olan öğretmenlere yönelik, ‘Otizmde Etkili Öğretim Yöntemleri’ başlıklı atölye çalışması düzenlendi. Proje kapsamında, otizmli çocuğu olan ailelere de, “Etkinlik Çizelgesi Kullanarak Serbest Zaman Etkinlikleri Yapma, Öz Bakım Becerilerinin Öğretim” başlıklı eğitimler verildi. Tüm eğitimler, Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi uzmanları tarafından ücretsiz gerçekleştirildi. Bu eğitimlerle aileler ve okulunda otizmli öğrencisi bulunan eğitmenlere otizm konusunda farkındalık yaratılarak, uygulamalı eğitimlerle yeni beceriler kazandırılması hedefleniyor.

Tohum Otizm Vakfı’ndan Muş’a yeni özel eğitim sınıfı

‘YIL SONUNDA 25 ÖZEL SINIF AÇMIŞ OLACAĞIZ’
Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer şöyle konuştu:
“Türkiye’deki yaklaşık 1.3 milyon otizmli var ve sadece 30 bini eğitim imkanına kavuşabiliyor. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi olan erken tanı ve yoğun eğitimle çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabiliyor ve gelişim sağlanabiliyor. Geliştirdiğimiz projelerle bu eğitim açığını kapatmak için çaba gösteriyoruz.Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı, kötü durumda bulunan ve materyal ihtiyacı olan özel eğitim sınıflarının materyal donanımı projesini gerçekleştirmeye başladık. İlk etapta yıl sonuna kadar 25 sınıfın donatılmasını sağlamayı hedefliyoruz.”

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