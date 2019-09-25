Tohum Otizm Vakfı’ndan Muş’a yeni özel eğitim sınıfı
Tohum Otizm Vakfı, 14’üncü sınıfını Muş’ta açtı. Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu’nda açılan sınıf, özel eğitim materyalleriyle donatıldı.
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek tedavileri olan eğitime ulaşmalarını sağlamayı hedefleyen Tohum Otizm Vakfı, İstanbul, Diyarbakır, Batman, Mardin, Artvin, Antalya ve Balıkesir’den sonra bu defa Muş’a ulaştı. Eş zamanlı olarak düzenlenen otizm eğitim atölyesinde çocukların ailelerine ve öğretmenlerine eğitim verildi.
Garanti Yatırım’ın sponsorluğunda, Yağmur Kuşağı Otizm Derneği ve Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen özel sınıfın açılış törenine, Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Garanti Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ve Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer katıldı. Muş Öğretmenevi’nde, otizmli öğrencisi olan öğretmenlere yönelik, ‘Otizmde Etkili Öğretim Yöntemleri’ başlıklı atölye çalışması düzenlendi. Proje kapsamında, otizmli çocuğu olan ailelere de, “Etkinlik Çizelgesi Kullanarak Serbest Zaman Etkinlikleri Yapma, Öz Bakım Becerilerinin Öğretim” başlıklı eğitimler verildi. Tüm eğitimler, Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi uzmanları tarafından ücretsiz gerçekleştirildi. Bu eğitimlerle aileler ve okulunda otizmli öğrencisi bulunan eğitmenlere otizm konusunda farkındalık yaratılarak, uygulamalı eğitimlerle yeni beceriler kazandırılması hedefleniyor.
‘YIL SONUNDA 25 ÖZEL SINIF AÇMIŞ OLACAĞIZ’
Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer şöyle konuştu:
“Türkiye’deki yaklaşık 1.3 milyon otizmli var ve sadece 30 bini eğitim imkanına kavuşabiliyor. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi olan erken tanı ve yoğun eğitimle çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabiliyor ve gelişim sağlanabiliyor. Geliştirdiğimiz projelerle bu eğitim açığını kapatmak için çaba gösteriyoruz.Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı, kötü durumda bulunan ve materyal ihtiyacı olan özel eğitim sınıflarının materyal donanımı projesini gerçekleştirmeye başladık. İlk etapta yıl sonuna kadar 25 sınıfın donatılmasını sağlamayı hedefliyoruz.”
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