TOÇEV: Çocuk işçi sayısı 2 milyon

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTOÇEV: Çocuk işçi sayısı 2 milyon
GeriEğitim TOÇEV: Çocuk işçi sayısı 2 milyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Sabri GARİP
14.05.2019 - 15:22, Son Güncelleme:/

TOÇEV: Çocuk işçi sayısı 2 milyon

‘Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye’deki Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu’nun sonuç raporu açıklandı. Rapora göre; çocuk işçi sayısı 2018’de 2 milyona yaklaştı. Çalışan her 10 çocuktan 8’i ise kayıtdışı. Okul öncesi eğitim oranı en düşük il Ağrı, en yüksek il ise Erzincan.

TOÇEV: Çocuk işçi sayısı 2 milyon
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’nın (TOÇEV) düzenlediği ‘Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye’deki Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu’nun sonuç raporu açıklandı. Rapora göre, çocuk işçi sayısı 2018’de 2 milyona yaklaştı. Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıtdışı. Okul öncesi eğitim oranı en düşük il Ağrı, en yüksek il ise Erzincan.

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat’ın dün birlikte açıkladığı rapora göre, Türkiye’deki çocuklarla ilgili veriler şöyle:
Türkiye’de 2018 verilerine göre, çocuk işçi sayısı 2 milyona ulaştı. Çalışan her 10 çocuktan 8’i ise kayıtdışı. Çocuk işçi sayısının en yüksek olduğu alanlar, tarım, hizmet sektörü ve sanayi.

TOÇEV: Çocuk işçi sayısı 2 milyon

2017’DE 18 BİN 623 ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI
2017’de güvenlik birimlerine mağdur olarak getirilen çocuk sayısı 137 bin 482. Bunun 18 bin 623’ü cinsel istismar suçuna maruz kalan çocuklar.    

EN DÜŞÜK OKUL ÖNCESİ EĞİTİM AĞRI’DA
2017-2018 eğitim-öğretim yılında 4 milyon 946 bin 713 öğrenci resmi, 1 milyon 351 bin 712 öğrenci özel, 1 milyon 586 bin 823 öğrenci ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Okul öncesi eğitim oranının en düşük olduğu il yüzde 35’le Ağrı, en yüksek olduğu il ise yüzde 77.1’le Erzincan.

SURİYELİLERİN YARISINA YAKINI ÇOCUK
2018 yılı verilerine göre, Türkiye’ye gelen yaklaşık 4 milyon Suriyeli mültecinin, bir milyon 740 bini çocuk. 2019 verilerine göre ise bu çocukların yaklaşık 645 bini okula devam ederken, 400 bini eğitim alamıyor.   

BU ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA
Risk altındaki çocukların aileleriyle ilgili yapılan çalışmalarda şu sonuçlar elde edildi:

* Anne-baba işsiz ya da kapasitesinin altında çalışıyor. Ebeveynlerden biri ölmüş ya da hapse girmiş. Çocuk standartların altında bir evde ve tek bir ebeveynle yaşıyor ve istismara maruz kalıyor.

* Çocukların öğrenimine bakıldığında genellikle ilkokulu terk ettikleri ve ortaokula hiç gitmedikleri görülüyor.

* Çocuklar sömürünün olduğu ortamlarda çalışmaya zorlanıyor; çocukların kötüye kullanımı ve seks işçiliği yaptırıldıkları gözleniyor. Çocuklar caddelerde şiddete maruz kalıyor.

* Çocuklarda madde kullanımı yaygın.

RAPORDAKİ ÖNERİLERDEN BAZILARI:
* Çocuk işçiliğinin en temel nedeni yoksulluk. Yoksullukla mücadele konusunda etkin politikalar üretilmeli.
* Bu sorunun en temel nedenlerinden biri eğitimin zorunlu olmaması. Çocuğun eğitim hayatında yer alabilmesi için erken yaştan başlayarak, yasal olarak çocuk sayıldığı yaşa kadar örgün öğretimin zorunlu hale gelmesi gerekiyor.
* Okul müfredatı içerisinde insan ve çocuk hakları ile cinsel eğitim olmalı.
* Çocukların maruz kaldığı akran zorbalığının erken tespit edilebilmesi için öğretmen ve okul yöneticileri eğitilmeli.
* Ebeveynler ve çocuklar eğitim hakkı konusunda bilinçlendirilmeli. Kampanyalar yapılmalı. Kamu spotları hazırlanmalı.
* Mülteci çocukların sosyal uyum problemi çözülmeli.

‘EĞİTİM ALAMAYAN ÇOCUKLAR SUÇA SÜRÜKLENİYOR’
Sempozyuma katılan Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat şunları anlattı:
Bu rapordaki amaç devlete yol gösterici olmak. Biz bunu cumhurbaşkanına ve bakanlıklara da iletmek istiyoruz. Buradaki problemlerin sebepleri ve çözüm önerileri var. Elimizde yeterli veri yok. Devlet elindeki verileri paylaşmalı. Bu konuda aşama kaydetmiş ülkelerin çoğunda bizimkine benzer çalışmalar yapılmış. Sempozyumda en çok eğitim dışında kalan çocukları konuştuk. Çünkü tüm dünyada yapılan çalışmalar gösteriyor ki eğitim bir çocuğun kendine yol çizebilmesi için en önemli araç. Eğer eğitim alabilmesini sağlıyorsanız doğru bir noktada duruyorsunuz. Eğitimden uzakta olan çocuk sokağa çıkıyor.  Bir süre sonra suçla tanışıyor. Sonra suça sürüklenen çocuk konumuna geliyor. Bu nedenle en önemli nokta eğitim dışı kalan çocuklar. Bireysel silahlanmanın artması ve silaha ulaşmanın kolaylaşması şiddeti arttırıyor ve bundan çocuklar da etkileniyor. Kız çocuklarının değersizleştirilmesi, özellikle kırsal alanda bazı bilgilerin olmaması ve denetim eksikliği cinsel istismar oranını arttırıyor. Okullarda cinsel eğitim verilmesi gerekiyor. Bu konuda eğitim verirken; akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir grup dinamizmine ihtiyaç var.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

İzmir’de dezavantajlı okullara kamera sistemi kurulacak

Öğretmenlere ‘oryantiring’ ve ‘doğa yürüyüşü’ eğitimi

TOÇEV: Çocuk işçi sayısı 2 milyon

‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ sahiplerini buluyor