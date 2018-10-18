Tiyatroda sahneye çıkmak için sırası gelen kişileri uyarmakla görevli kişilere ne deniliyor?
Tiyatroda sahnede bazen tek kişi olurken bazen kalabalık gruplar halinde de olabiliyorlar. Kalabalık gruplardan oluşan oyunlarda sahneye çıkmak için sırası gelen kişileri uyarma görevi bir kişiye düşüyor. Peki, tiyatroda sahneye çıkmak için sırası gelen kişileri uyarmakla görevli kişilere ne deniliyor?
Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösterilerdir. Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket ve konuşmalarla anlatılmasıdır. Bir sahne sanatı olan tiyatroda çeşitli terimler kullanılmaktadır. Kondüvit de bu terimlerden biridir. Tiyatro eseri, olayları oluş yoluyla gösterir. Sahneye çıkma sırası gelen kişileri uyarmakla görevli kişilere kondüvit deniliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle