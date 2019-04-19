Tiyatroda hukuk
ÖĞRENCİLERİNE ilk dönem sürpriz yumurta dağıtan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, bu kez onları tiyatroya götürdü.
Usta oyuncu Şener Şen’in oynadığı ‘Zengin Mutfağı’nı seçen Prof. Dr. Erdem, hukuk fakültesi son sınıfta okuyan 450 öğrencisi için salon kapattı. Genç hukukçularla, İstanbul Ataşehir’deki DasDas’ta buluşan, dokuz yıldır bu etkinliği sürdüren hukuk profesörü, “Ben bunu bir eğitim bursu olarak kabul ediyorum. Tiyatro, kişiye kendini, toplumu, çevresini ve hukuku, eleştirel düşünmeyi öğretir” diyor. Oyun öncesi Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Erdem, şunları söyledi:
İYİ İNSAN OLMADAN İYİ HUKUKÇU OLUNMAZ
“Dokuz senedir sürüyor. Çok büyük bir zevkle yapıyorum. Bir eğitim bursu olarak kabul ediyorum. Çünkü akademik eğitimin yanında özellikle en önce öğrencilerimizi bir bütün, insan olarak eğitmemiz gerekiyor. Böyle bir insanın muhakkak sanattan da haberdar olması lazım. Sanat, özellikle tiyatro kişiye kendini, toplumu, çevresini ve hukuku eleştirel düşünmeyi öğretir. Tiyatro en eski sanat dalı. Yüzyıllardan beri insanı, insana, insanla anlatan bir sanat dalı. Benim için çok kıymetli. Öğrencilerimi her yıl mezuniyet hediyesi olarak tiyatroya götürmeyi, çok büyük mutlulukla yapıyorum. İyi bir insan olmadan, özgür düşünceli insan olmadan, iyi bir hukukçu olunmaz. Tiyatro insanı iyileştirir, özgür kılar. Öğrencilerime bunu hatırlatmak için böyle bir ekinlik yapıyoruz. Şener Şen’i en son tiyatroda seyrettiğimde 1980’li yıllardı. Ben de çok heyecanlıyım.”
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