Tıp yine dolmadı
Ek yerleştirme sonuçlarının ardından tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık gibi gözde programlarda da boş kontenjan kaldığı ortaya çıktı. Tıpta 81, hukukta 1.066, mimarlıkta 1.773, mühendislikte 14 bin 615 kontenjan ilgi görmedi. Uzmanlara göre bunun nedeni yeni sistemde barajın adayları zorlaması. Üniversitelere yeni giriş sisteminde başarı sırası barajları genişletilmiş, hukuk 150 binden 190 bine; mühendislik 240 binden 300 bine; mimarlık 200 binden 250 bine; tıp 40 binden 50 bine yükseltilmişti.
ÖSYM’nin açıkladığı verilere göre, ek yerleştirmelerin ardından 103 bin 6 aday daha üniversiteli oldu. Lisans, ön lisans ve açıköğretim dahil olmak üzere tüm üniversitelerde toplam 177 bin 103 kontenjan boş kaldı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, yeni üniversitelere giriş sisteminin sınava yansımasını ve gözde bölümlerdeki boşlukları şöyle değerlendirdi:
‘BARAJLAR KALDIRILMALI’
“Sistemin değiştiği ilk yıl genelde sürprizlerle karşılaşılır. Genel yerleştirmede öğrenciler nispeten puanı düşük çıkabilecek iki yıllık bölümlerde daha geniş yelpazeden seçimler yaparak kontenjanların büyük kısmına yerleşti. Ancak lisans programlarında bazı adayların puanlarının gücünü doğru hesap edemediklerini ve yerleşmede zorlandıklarını gördük. Popüler programlardaki boşlukların en önemli sebebi, barajların yeni sistemin gerçekliğiyle yüzleştirilememiş olması. Barajlarda bir genişlemeye gidilmesine rağmen bunun yetersiz olduğu, barajların daha alt sıralarda noktalanması gerektiği anlaşılıyor. Özellikle mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik barajlarına giremeyen ama bu bölümleri seçmek isteyen çok sayıda adayın olduğunu ve bu adayların da önemli bir bölümünün eski sistemin barajlarını geçebilecek kapasitede öğrenciler olduğunu düşünüyoruz. Kontenjanların bu kadar genişletildiği bir sistemde kıldan tüyden barajlarla sistemin tam işleyişini engellemek yerine ya sıralama barajları tamamen kaldırılmalı ya da bu programların kontenjanları rasyonel değerlere çekilmeli. Özellikle iktisadi ve idari bilimlerde zaten büyük bir mezun ve işsiz kitle varken hâlâ en çok öğrenciyi bu bölümlere almanın mantıklı bir açıklaması yok.”
GÖZDE PROGRAMLARDA KALAN BOŞ KONTENJANLAR
|Bölüm
|Devlet
|Vakıf
|K.K.T.C.
|Yabancı
Üniversiteler
|Toplam
|Tıp
|6
|2
|73
|0
|81
|Hukuk
|48
|619
|399
|0
|1.066
|Mimarlık
|7
|1.217
|489
|60
|1.773
|Mühendislik
|9.580
|4.244
|701
|90
|14.615
*Başarı sırası barajı olan mühendislik programları dahil edilmiştir.
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