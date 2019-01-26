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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
26.01.2019 - 12:55, Son Güncelleme:/

Tıp öğrencilerinin ödevi sinema oldu

Tıp fakültesi öğrencileri, ‘Sinema ve Tıp’ seçmeli dersiyle, hasta-hekim iletişimini sanatsal boyutta öğreniyor.

Tıp öğrencilerinin ödevi sinema oldu
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, seçmeli ders kapsamında seçtikleri ‘Sinema ve Tıp’ ile eğitimlerine farklı bir boyut ekledi. Tıp öğrencileri eğlenerek ve farklı bakış açılarından tartışma yürüterek hasta-hekim iletişimini sanatsal boyutta tartışma olanağı buldu.

Tıp ve sağlık konularında seçilmiş sinema filmlerini ödev olarak izleyen hekim adayları, filme konu olan hastalık, iletişim becerileri, hasta-hekim ilişkisi, hekimlik mesleği ve etiği özelinde tartıştı. Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selen Bahçeci ve Dr. Öğr. Üyesi Funda Tengiz’in yürütücülüğünde, ekip çalışmasıyla ilerleyen ders, öğrencilerin seçtikleri sinema filmlerini sunmalarıyla tamamlandı. Zorlu tıp eğitimine, sinema perspektifiyle farklı bir boyutta bakan doktor adayları, “Neden bu filmi izlemeliyim? Hekimlikle ilgili bana ne kazandırır” sorularıyla fikir alışverişi yaptı.

Tıp öğrencilerinin ödevi sinema oldu

‘İLETİŞİM KURMA FARKINDALIKLARI ARTTI’
İKÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Bahçeci ve Dr. Öğr. Üyesi Tengiz, öğrencilerin hekimlik mesleği, hastalıklar ve hasta-hekim iletişimi açısından değerli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Öğrencilerin hekimliği ve hastalıkları, sanat ve sinema özelinde; sosyal, kültürel ve bilimsel boyutlarda ele aldıklarını belirten öğretim üyeleri, "Bu dersle sinema filmlerindeki hekim ve hastalık profilleri aracı olarak kullanılarak öğrencilerin etkin dinleme, sözsüz iletişim, sözlü iletişim, açık iletişim, empati gibi temel iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlandı. Öğrenciler hasta perspektifi, çocukla iletişim, ergenle iletişim, yaşlı hastayla iletişim, hasta yakınlarıyla iletişim, meslektaşlarla iletişim, hekim olan hastayla iletişim, şiddet ve iletişim, engelli hastayla iletişim, cinsel öykü alma, kötü haber verme konularında farkındalıklarının arttığını belirtti" dedi.

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