Tıp öğrencilerinin ödevi sinema oldu
Tıp fakültesi öğrencileri, ‘Sinema ve Tıp’ seçmeli dersiyle, hasta-hekim iletişimini sanatsal boyutta öğreniyor.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, seçmeli ders kapsamında seçtikleri ‘Sinema ve Tıp’ ile eğitimlerine farklı bir boyut ekledi. Tıp öğrencileri eğlenerek ve farklı bakış açılarından tartışma yürüterek hasta-hekim iletişimini sanatsal boyutta tartışma olanağı buldu.
Tıp ve sağlık konularında seçilmiş sinema filmlerini ödev olarak izleyen hekim adayları, filme konu olan hastalık, iletişim becerileri, hasta-hekim ilişkisi, hekimlik mesleği ve etiği özelinde tartıştı. Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selen Bahçeci ve Dr. Öğr. Üyesi Funda Tengiz’in yürütücülüğünde, ekip çalışmasıyla ilerleyen ders, öğrencilerin seçtikleri sinema filmlerini sunmalarıyla tamamlandı. Zorlu tıp eğitimine, sinema perspektifiyle farklı bir boyutta bakan doktor adayları, “Neden bu filmi izlemeliyim? Hekimlikle ilgili bana ne kazandırır” sorularıyla fikir alışverişi yaptı.
‘İLETİŞİM KURMA FARKINDALIKLARI ARTTI’
İKÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Bahçeci ve Dr. Öğr. Üyesi Tengiz, öğrencilerin hekimlik mesleği, hastalıklar ve hasta-hekim iletişimi açısından değerli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Öğrencilerin hekimliği ve hastalıkları, sanat ve sinema özelinde; sosyal, kültürel ve bilimsel boyutlarda ele aldıklarını belirten öğretim üyeleri, "Bu dersle sinema filmlerindeki hekim ve hastalık profilleri aracı olarak kullanılarak öğrencilerin etkin dinleme, sözsüz iletişim, sözlü iletişim, açık iletişim, empati gibi temel iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlandı. Öğrenciler hasta perspektifi, çocukla iletişim, ergenle iletişim, yaşlı hastayla iletişim, hasta yakınlarıyla iletişim, meslektaşlarla iletişim, hekim olan hastayla iletişim, şiddet ve iletişim, engelli hastayla iletişim, cinsel öykü alma, kötü haber verme konularında farkındalıklarının arttığını belirtti" dedi.
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