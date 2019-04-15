TIMSS’e Türkiye’den 11 bin 400 öğrenci katıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTIMSS’e Türkiye’den 11 bin 400 öğrenci katıldı
GeriEğitim TIMSS’e Türkiye’den 11 bin 400 öğrenci katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
15.04.2019 - 11:28, Son Güncelleme:/

TIMSS’e Türkiye’den 11 bin 400 öğrenci katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu tarafından 4 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri derslerindeki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik dünya genelinde düzenlenen TIMSS'in Türkiye uygulaması tamamlandı. Bu yıl ilk kez elektronik ortamda yapılan araştırmaya, Türkiye'de 60 ildeki 217 okuldan 11 bin 400 öğrenci katıldı. Katılımcı tüm ülkelerde veri toplama işlemi sona erdikten sonra TIMSS 2019 uygulamasına ait uluslararası rapor ve sonuçlar, Kasım 2020'de kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

TIMSS’e Türkiye’den 11 bin 400 öğrenci katıldı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yıllık döngülerle yapılan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019'un ülkedeki uygulamasının tamamlandığını söyledi. Bakan Selçuk, TIMSS 2019 uygulamasının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 60 ildeki 217 okul ve 434 şubede 11 bin 400 öğrencinin katılımıyla 27 Mart-11 Nisan 2019'da yapıldığını belirtti.

TIMSS 2019 araştırmasının sorunsuz sona erdiğini söyleyen Selçuk, şu bilgileri verdi:
"Uygulamanın hazırlık aşaması Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından başarılı şekilde yürütüldü. TIMSS 2019 uygulamasının ilk kez elektronik ortamda uygulanmasından dolayı bu çalışmalar daha fazla önem arz ediyordu. Bu hazırlıklar kapsamında örneklemde yer alan illerde görevli il milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, okul yöneticileri ve branş öğretmenlerine yönelik eğitimler gerçekleştirildi. TIMSS 2019 uygulamasında bakanlığımızda görevli 64 personel, ayrıca uygulamanın yapıldığı illerimizde ölçme değerlendirme merkezlerinde görevli 70 personel test uygulayıcısı olarak görev aldı. Katılımcı tüm ülkelerde veri toplama işlemi sona erdikten sonra TIMSS 2019 uygulamasına ait uluslararası rapor ve sonuçlar, Kasım 2020'de IEA tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Sürece büyük emek veren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

ULUSLARARASI MATEMATİK VE FEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI
TIMSS izleme araştırması, IEA tarafından, öğrencilerin fen ve matematik alanlarında okulda kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi amacıyla dört yılda bir yapılıyor. Öğrencilerin matematik ve fen bilimlerindeki performanslarının ölçüldüğü araştırmada, çoktan seçmeli, açık uçlu sorular ve anketler kullanılıyor. TIMSS ilk defa 1995'ten itibaren uygulanmaya başlandı ve her araştırmaya 50'den fazla ülke katıldı. TIMSS araştırmasına Türkiye bugüne kadar 1999 ve 2007 yıllarında sadece 8’inci sınıflar düzeyinde, 2011 ve 2015'te ise hem 4 hem de 8’inci sınıflar düzeyinde katıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TIMSS’e Türkiye’den 11 bin 400 öğrenci katıldı

BİLSEM sınav sonuçları için geri sayım başladı! Resmi tarih açıklaması

Eğitimde Köroğlu Sendromu

Öğretmenler, internet kullanımı için öğrencilerine rehberlik etmeli