THE Yükselen Ekonomilerde En İyi Üniversiteler 2019: Türk üniversiteleri sıra kaybetti
Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) ‘Yükselen Ekonomilerde En İyi Üniversiteler 2019’ sıralamasını yayınladı. Türkiye’den 23 üniversitenin olduğu sıralamada en iyi dereceyi 20’ncilikle Sabancı elde etti. Koç 26; Bilkent ve Boğaziçi ise 71’inci sırada yer aldı. Ancak Hacettepe hariç ilk 100’deki Türk üniversiteleri geçen yıla göre sıra kaybetti.
Times Higher Education (THE), dünyanın gelişen 43 ekonomisindeki en iyi 450 üniversiteyi araştırma etkisi, uluslararası görünüm, endüstri bağlantıları ve öğretim kalitesi kriterlerine göre değerlendirdi. İlk sırada geçen yılki konumunu koruyan Çin’den Tsinghua Üniversitesi yer aldı. Onu, ülkenin lider kurumları arasında olan Pekin ve Zhejiang üniversiteleri takip etti. İlk 10’da Çin, Rus ve Tayvan üniversiteleri öne çıktı.
VAKIFLAR ÖNDE
Listede Türkiye’den ilk 100’de altı, toplamdaysa 23 üniversite yer buldu. En iyi dereceyi 20’ncilikle Sabancı elde etti. Koç 26’ncı, Bilkent ve Boğaziçi 71’inci ve İstanbul Teknik Üniversitesi 74’üncü sıraya yerleşti. Ancak Hacettepe Üniversitesi dışında ilk 100’de yer alan kurumlar geçen yıla göre sıra kaybetti. Hacettepe ise, 41 basamak ilerleyerek 99’uncu oldu.
Önceki listelerde olduğu gibi vakıflar, devlet üniversitelerine göre daha iyi bir performans gösterdi. Türkiye’den yer alan diğer yükseköğretim kurumları ve sıralamaları ise şöyle: Akdeniz, Erciyes, İstanbul, Gebze Teknik üniversiteleri 201-250; Atılım, Bahçeşehir, Çukurova, İzmir Teknoloji 251-300; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 301-350; Ankara, Dokuz Eylül, Gazi, Marmara, Ondokuz Mayıs ve Yeditepe üniversiteleri de 450 kurum arasına girdi.
ÇİN SİLDİ SÜPÜRDÜ
Gelişen ekonomisiyle birlikte Çin, ilk 10’da yedi üniversitesiyle öne çıktı. Rusya’dan Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi 5, Güney Afrika’dan Cape Town Üniversitesi 9, Ulusal Tayvan Üniversitesi ise 10’uncu oldu. Ülkeler sıralamasında listede 72 üniversiteyle temsil edilen Çin’i, Hindistan 49 ve Brezilya 36 yükseköğretim kurumuyla takip etti.
DÜNYA İLK 10
|KURUM
|ÜLKE
|1- Tsinghua Üniversitesi
|Çin
|2- Pekin Üniversitesi
|Çin
|3- Zhejiang Üniversitesi
|Çin
|4- Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|Çin
|5- Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi
|Rusya
|6- Fudan Üniversitesi
|Çin
|7- Nanjing Üniversitesi
|Çin
|8- Şanghay Jiao Tong Üniversitesi
|Çin
|9- Cape Town Üniversitesi
|Brezilya
|10- Ulusal Tayvan Üniversitesi
|Tayvan
TÜRKİYE İLK 100
|KURUM
|2018
|2019
|Sabancı Üniversitesi
|18
|20
|Koç Üniversitesi
|16
|26
|Bilkent Üniversitesi
|45
|71
|Boğaziçi Üniversitesi
|54
|71
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|64
|74
|Hacettepe Üniversitesi
|140
|99
ARAŞTIRMADA ORTALAMANIN ALTINDA KALIYORLAR
Ellie Bothwell (THE Dünya Sıralamaları Editörü): Bu yılki sıralamada Türk üniversitelerinin birçoğu sıra kaybetti. Bunun nedeni büyük oranda araştırma etkisi, yani makalelere yapılan atıf skorlarındaki gerileme. Türkiye’deki üniversiteler genel olarak öğretim ve araştırmada ortalamanın altında kalıyor. Bunu geliştirmek için Türkiye’de bilim insanlarına araştırmalarını yürütmek için yeterli kaynak ve özgürlük sağlanmalı. Akademisyenler, başka ülkelerle işbirliği konusunda cesaretlendirilmeli.
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