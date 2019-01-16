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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
16.01.2019 - 11:25, Son Güncelleme:/

THE Yükselen Ekonomilerde En İyi Üniversiteler 2019: Türk üniversiteleri sıra kaybetti

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) ‘Yükselen Ekonomilerde En İyi Üniversiteler 2019’ sıralamasını yayınladı. Türkiye’den 23 üniversitenin olduğu sıralamada en iyi dereceyi 20’ncilikle Sabancı elde etti. Koç 26; Bilkent ve Boğaziçi ise 71’inci sırada yer aldı. Ancak Hacettepe hariç ilk 100’deki Türk üniversiteleri geçen yıla göre sıra kaybetti.

THE Yükselen Ekonomilerde En İyi Üniversiteler 2019: Türk üniversiteleri sıra kaybetti
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Times Higher Education (THE), dünyanın gelişen 43 ekonomisindeki en iyi 450 üniversiteyi araştırma etkisi, uluslararası görünüm, endüstri bağlantıları ve öğretim kalitesi kriterlerine göre değerlendirdi. İlk sırada geçen yılki konumunu koruyan Çin’den Tsinghua Üniversitesi yer aldı. Onu, ülkenin lider kurumları arasında olan Pekin ve Zhejiang üniversiteleri takip etti. İlk 10’da Çin, Rus ve Tayvan üniversiteleri öne çıktı.

VAKIFLAR ÖNDE
Listede Türkiye’den ilk 100’de altı, toplamdaysa 23 üniversite yer buldu. En iyi dereceyi 20’ncilikle Sabancı elde etti. Koç 26’ncı, Bilkent ve Boğaziçi 71’inci ve İstanbul Teknik Üniversitesi 74’üncü sıraya yerleşti. Ancak Hacettepe Üniversitesi dışında ilk 100’de yer alan kurumlar geçen yıla göre sıra kaybetti. Hacettepe ise, 41 basamak ilerleyerek 99’uncu oldu.

Önceki listelerde olduğu gibi vakıflar, devlet üniversitelerine göre daha iyi bir performans gösterdi. Türkiye’den yer alan diğer yükseköğretim kurumları ve sıralamaları ise şöyle: Akdeniz, Erciyes, İstanbul, Gebze Teknik üniversiteleri 201-250; Atılım, Bahçeşehir, Çukurova, İzmir Teknoloji 251-300; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 301-350; Ankara, Dokuz Eylül, Gazi, Marmara, Ondokuz Mayıs ve Yeditepe üniversiteleri de 450 kurum arasına girdi.

ÇİN SİLDİ SÜPÜRDÜ
Gelişen ekonomisiyle birlikte Çin, ilk 10’da yedi üniversitesiyle öne çıktı. Rusya’dan Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi 5, Güney Afrika’dan Cape Town Üniversitesi 9, Ulusal Tayvan Üniversitesi ise 10’uncu oldu. Ülkeler sıralamasında listede 72 üniversiteyle temsil edilen Çin’i, Hindistan 49 ve Brezilya 36 yükseköğretim kurumuyla takip etti.

DÜNYA İLK 10

KURUMÜLKE
1- Tsinghua ÜniversitesiÇin
2- Pekin ÜniversitesiÇin
3- Zhejiang Üniversitesi Çin
4- Çin Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiÇin
5- Lomonosov Moskova Devlet ÜniversitesiRusya
6- Fudan ÜniversitesiÇin
7- Nanjing ÜniversitesiÇin
8- Şanghay Jiao Tong ÜniversitesiÇin
9- Cape Town ÜniversitesiBrezilya
10- Ulusal Tayvan ÜniversitesiTayvan

TÜRKİYE İLK 100

KURUM20182019
Sabancı Üniversitesi1820
Koç Üniversitesi1626
Bilkent Üniversitesi4571
Boğaziçi Üniversitesi5471
İstanbul Teknik Üniversitesi6474
Hacettepe Üniversitesi14099

 

 

ARAŞTIRMADA ORTALAMANIN ALTINDA KALIYORLAR
Ellie Bothwell (THE Dünya Sıralamaları Editörü): Bu yılki sıralamada Türk üniversitelerinin birçoğu sıra kaybetti. Bunun nedeni büyük oranda araştırma etkisi, yani makalelere yapılan atıf skorlarındaki gerileme. Türkiye’deki üniversiteler genel olarak öğretim ve araştırmada ortalamanın altında kalıyor. Bunu geliştirmek için Türkiye’de bilim insanlarına araştırmalarını yürütmek için yeterli kaynak ve özgürlük sağlanmalı. Akademisyenler, başka ülkelerle işbirliği konusunda cesaretlendirilmeli.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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