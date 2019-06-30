THE Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması 2019:En iyi gençler arasında 14 Türk üniversitesi
Times Higher Education (THE) ‘Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması 2019’u yayınladı. 50 yaşın altında yüksekköğretim kurumlarının değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den en iyi dereceyi 48’incilikle Sabancı elde etti. Onu, 70’incilikle Koç ve 101-150 sıra bandıyla Bilkent takip etti. Türk üniversiteleri geçen yıla göre sıra kaybederken, 14 kurum listede yer buldu. Bu sene 5 üniversite daha sıralamaya girdi.
THE, dünya çapında 50 yaşın altındaki en iyi üniversiteleri araştırma etkisi, öğretim kalitesi, uluslarası görünüm ve endüstri işbirlikleri kritelerlerine göre sıraladı. Buna göre ilk sırada Hong Kong Teknoloji ve Bilim Üniversitesi yer aldı. Asya ünievrsitelerinin ilk 10’daki başarısı dikkat çekerken, İsviçre’den Ecole Polytechnique Federale de Lausanne ikinci ve Singapur’dan Nanyang Teknoloji Üniversitesi üçüncü oldu.
TÜRKİYE’DE VAKIFLAR ÖNDE
Türk üniversiteleri geçen yıla göre sıra kaybetti. Bu yıl en iyi dereceyi Sabancı elde etti. 48’inci olan üniversiteyi, 70’inci sıra ile Koç ve 101-150 sıra bandıyla Bilkent takip etti. Türkiye’den 14 yükseköğretim kurumunun olduğu listede, Atılım ile Gebze Teknik 201-250; Akdeniz, Bahçeşehir, Erciyes, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ile İzmir Teknoloji Enstitüsü 251-300 sıra bandında yer aldı. Çukurova, Dokuz Eylül, Ondokuz Mayıs ve Yeditepe üniversiteleri de ilk 400’de yer buldu.
TÜRK ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI
KURUM 2019 2018
Sabancı Üniversitesi 48 43
Koç Üniversitesi 70 40
Bilkent Üniversitesi 101-150 91
Atılım Üniversitesi 201-250 151-200
Gebze Teknik Üniversitesi 201-250 151-200
Akdeniz Üniversitesi 251-300 201-250
Bahçeşehir Üniversitesi 251-300 -
Erciyes Üniversitesi 251-300 2015-250
İzmir Teknoloji Enstitüsü 251-300 201-250
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 251-300 201-250
Çukurova Üniversitesi 301+ -
Dokuz Eylül Üniversitesi 301+ -
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 301+ -
Yeditepe Üniversitesi 301+ +
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