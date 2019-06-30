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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
30.06.2019 - 10:52, Son Güncelleme:/

THE Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması 2019:En iyi gençler arasında 14 Türk üniversitesi

Times Higher Education (THE) ‘Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması 2019’u yayınladı. 50 yaşın altında yüksekköğretim kurumlarının değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den en iyi dereceyi 48’incilikle Sabancı elde etti. Onu, 70’incilikle Koç ve 101-150 sıra bandıyla Bilkent takip etti. Türk üniversiteleri geçen yıla göre sıra kaybederken, 14 kurum listede yer buldu. Bu sene 5 üniversite daha sıralamaya girdi.

THE Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması 2019:En iyi gençler arasında 14 Türk üniversitesi
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

THE, dünya çapında 50 yaşın altındaki en iyi üniversiteleri araştırma etkisi, öğretim kalitesi, uluslarası görünüm ve endüstri işbirlikleri kritelerlerine göre sıraladı. Buna göre ilk sırada Hong Kong Teknoloji ve Bilim Üniversitesi yer aldı. Asya ünievrsitelerinin ilk 10’daki başarısı dikkat çekerken, İsviçre’den Ecole Polytechnique Federale de Lausanne ikinci ve Singapur’dan Nanyang Teknoloji Üniversitesi üçüncü oldu.

TÜRKİYE’DE VAKIFLAR ÖNDE
Türk üniversiteleri geçen yıla göre sıra kaybetti. Bu yıl en iyi dereceyi Sabancı elde etti. 48’inci olan üniversiteyi, 70’inci sıra ile Koç ve 101-150 sıra bandıyla Bilkent takip etti. Türkiye’den 14 yükseköğretim kurumunun olduğu listede, Atılım ile Gebze Teknik 201-250; Akdeniz, Bahçeşehir, Erciyes, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ile İzmir Teknoloji Enstitüsü 251-300 sıra bandında yer aldı. Çukurova, Dokuz Eylül, Ondokuz Mayıs ve Yeditepe üniversiteleri de ilk 400’de yer buldu.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI

KURUM  2019      2018

Sabancı Üniversitesi            48           43          

Koç Üniversitesi    70           40

Bilkent Üniversitesi              101-150                91

Atılım Üniversitesi                201-250                151-200

Gebze Teknik Üniversitesi   201-250                151-200

Akdeniz Üniversitesi            251-300                201-250

Bahçeşehir Üniversitesi       251-300                -

Erciyes Üniversitesi              251-300                2015-250

İzmir Teknoloji Enstitüsü     251-300                201-250

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi         251-300                201-250

Çukurova Üniversitesi         301+      -

Dokuz Eylül Üniversitesi      301+      -

Ondokuz Mayıs Üniversitesi              301+      -

Yeditepe Üniversitesi           301+      +

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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