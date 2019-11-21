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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

THE açıkladı: Hacettepe sağlıkta ilk 300’de

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), tıp ve sağlık, psikoloji, fizik ve yaşam bilimleri alanında dünya üniversiteler sıralamasını açıkladı.

THE açıkladı: Hacettepe sağlıkta ilk 300’de
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Tıp ve sağlıkta 775 üniversite içinde Türkiye’den ilk 300’de bir, ilk 500’de üç, toplamda 22 üniversite listeye girdi. Hacettepe Üniversitesi 251-300 bandında, İstanbul ve Koç üniversiteleri ise 401-500 bandında yer aldı. Psikoloji alanında ise 494 üniversite arasında Türkiye’den iki okul sıralamada yer buldu. Koç Üniversitesi 201-250, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 301-400 bandında yer aldı.

FİZİKTE BİLKENT İLK 500’DE
Fizik bilimlerinde1054 üniversite içinde Türkiye’den ilk 500’de bir, ilk 600’de üç, ilk 800’de yedi olmak üzere toplamda 25 yükseköğretim kurumu listeye girdi. Bilkent Üniversitesi ilk 500’de yer aldı. Boğaziçi, Koç ve Sabancı üniversiteleri ilk 600’de; Atılım, Erciyes, Hacettepe, İstanbul Teknik, ODTÜ, Tokat Gaziosmanpaşa üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün ilk 800’de olduğu görüldü. Yaşam bilimleri alanında 821 kurum arasında Türkiye’den 11 üniversite kendisine yer buldu. Hacettepe ilk 600’de yer aldı. Dereceye giren üniversitelerin rektörleri şunları söyledi:

TARİHİ BİRİKİMİN SONUCU
Prof. Dr. Mahmut Ak (İstanbul Üniversitesi Rektörü): İstanbul Üniversitesi’nin sıralamada gösterdiği başarı, tarihi birikiminin, bilgi üretimine verdiği önemin, teknolojiyi etkin şekilde kullanma başarısının ve sahip olduğu kaliteli öğretim üyelerinin bir sonucu. Bu başarıda emeği geçen tüm mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor, çok daha iyi yerlere geleceğimizin sözünü de şimdiden veriyorum.

HAK EDİLMİŞ BİR BAŞARI
Prof. Dr. Haluk Özen (Hacettepe Üniversitesi Rektörü): Çocuğu üniversite seçme sınavında çok başarılı olmuş bir anne babanın duygusunu hissediyorum. Çok mutluyum. Hak edilmiş bir başarı. Bir günlük değil, 52 yıllık bir başarı. Bu başarıda çok kişinin emeği var. Aslında bu sıralamanın sadece bugünkü başarısına baktığımızda tam fotoğrafı görmek mümkün değil. Bu sıralamanın üç yıllık öyküsüne baktığımızda 2018’de 401-500, 2019’da 301-400 bandına yükseldik. Bugün ise 251-300 bandına çıktık. Bu sonuç sürekli bir gelişimin parçası.

HOCALARIMI TEBRİK EDİYORUM
Prof. Dr. Abdullah Atalar (Bilkent Üniversitesi Rektörü): Fizikteki hocalarıma tebriklerimi yolluyorum. Yaptıkları çalışmaları dünyada duyurmuşlar. Herhalde dünyadaki diğer fizikçilerin makalelerinde çok sayıda atıf almışlar ki Bilkent ilk 500’e girmiş. Dereceye girmek için çalışmıyoruz. Doğru bildiklerini yapıyorlar. Uluslararası birtakım kuruluşlar da başarılarını takip edip, değerlendiriyor. Sıralamalar için çalışmıyoruz. Sıralamada daha yukarılara gidelim diye bir hedefimiz yok. Çünkü amacınız sıralama olursa yanlış yönlere sürüklenebilirsiniz.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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