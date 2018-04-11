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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Eğitim
11.04.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

TEVİTÖL’deki değişim Twitter’da... #TEVITOLiyidir

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TEVİTÖL’deki değişim Twitter’da... #TEVITOLiyidir

Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öncü kurum olan TEVİTÖL’de, IB ve yabancı dil hazırlık sınıflarının kaldırılması eleştirilere neden oldu. Aralarında eğitimcilerin de bulunduğu kullanıcılar #TEVITOLiyidir hashtag’i ile bir an önce bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini belirttiler.

Türkiye’de üstün yetenekli çocukların eğitiminde öncü kurum olan 25 yıllık okul TEVİTÖL’de yabancı dil hazırlık sınıfları ile Uluslararası Bakalorya (IB) programlarının kaldırılması sosyal medyada da tartışıldı. Twitter’da aralarında tanınmış eğitimcilerin de olduğu kullanıcılar #TEVITOLiyidir hashtag’iyle okuldaki değişimle ilgili eleştirilerde bulundu. Kararın yanlış olduğu belirtilerek, bir an önce bu değişikliklerin iptal edilmesi gerektiği belirtildi. İşte yorumlardan bazıları:

TEVİTÖL’de IB ve İngilizce hazırlık gitti, sınava hazırlık geldi
TEVİTÖL’de IB ve İngilizce hazırlık gitti, sınava hazırlık geldi

Erhan Erkut‏ @ErhanErkut 
Erhan Erkut Retweetledi: Erhan Erkut
#TEVITOLiyidir ... cok daha iyi olabilir... ama vasatlastirilarak degil. TEVITOL senede 10M eder. Ama "Yeni Tevitol" 10 TL bile etmez. TEV kaynak sıkıntısı çekiyorsa okulun gelirini artırıp giderini azaltmanın yollarını araştırmalı--ama paydaşlarla birlikte... Lise müdürünü, öğretmenleri, öğrencileri, mezunları dışlayan bir okul stratejik planlama süreci düşünebiliyor musunuz? Yeni TEVITOL hazırlık sınıfı olmadan İngilizce öğretebileceğini iddia ediyor. Bu müthiş inovasyonu ülkedeki tüm liselerle paylaşırlar inşallah da herkes bu hazırlık derdinden kurtulur. Hazırlık sınıfının tek rolünü İngilizce öğretmek mi sanıyorsunuz? Hayır, esas rol ortaokulda sınav tutuklusu olmuş öğrencinin liseye adapte olmasını sağlayacak becerileri geliştirmesini desteklemektir. Yeni TEVİTÖL 21. Yüzyıl becerileri demiş… ama bu işi en iyi yapan müfredat olan IB müfredatından vazgeçiyor. 21. Yy becerilerini sınav odaklı MEB müfredatı ile mi geliştireceksiniz? Nasıl yapacaksanız herkesle paylaşın da ülke kurtulsun.

Tulay Culha‏ @TulayCulha 
#TEVITOLiyidir yavrularımıza geleceğimize sahip çıkalım

interkostal‏ @aliguven 
#TEVITOLiyidir Türk Eğitim Vakfı’na hep destek verdim. Babamın cenazesinde mezarlıklar müdürlüğüne karşı bile, kurumun adını bir danışmanın lafıyla aşağı mı çekeceksiniz? Bu misyonu yürütemeyecekseniz çekilin yürüten bulunur

Simge Akoz Kaytan‏ @SimgeKaytan 
Türkiye'nin üstün zekalı ve özel yetenekli gençlere eğitim veren tek kurumuna dokunmayın! Geleceğimizi mali bilançolara kurban etmeyin! #TEVITOLiyidir

Burçak Teker‏ @hbteker 
#TEVITOLiyidir değişmemesi gereken bir sistemi vardı. Ülkede eğitim adına bir şeyler daha kötüye gidiyor.

o.@kyuz81‏ @o_akyuz81 
#ÇokTehlikeli Son kale #TEVITOLiyidir lütfen Türkiye’nin ilk ve tek üstün zekalılar lisesine dokunmayın

Hatice Aydın Dulundu‏ @muratdulundu 
#TEVITOLiyidir eğitim sistemini beceremiyorsunuz, lütfen uzman kişilerden oluşan bir komisyon kurulsun, değişemeyecek kanunlar konulsun. Gelecek parlak nesilleri heba etme isteğinizden vazgeçin.

Gizem D.‏ @BosKitap 
#TEVITOLiyidir diyoruz, yapılmak istenen değişiklikleri onaylamıyoruz! Mezunlar olarak belki en son etkilenen halkayız ama gözümüzün önünde ikinci evimizin yok olmasını istemiyoruz!

safeta cemberci‏ @safetafazlioglu 
#TEVITOLiyidir umarım karardan dönülür çok yanlış

25 yıllık TEVİTÖLde köklü değişim
25 yıllık TEVİTÖL'de köklü değişim
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