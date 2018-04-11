TEVİTÖL’deki değişim Twitter’da... #TEVITOLiyidir
Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öncü kurum olan TEVİTÖL’de, IB ve yabancı dil hazırlık sınıflarının kaldırılması eleştirilere neden oldu. Aralarında eğitimcilerin de bulunduğu kullanıcılar #TEVITOLiyidir hashtag’i ile bir an önce bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini belirttiler.
Türkiye’de üstün yetenekli çocukların eğitiminde öncü kurum olan 25 yıllık okul TEVİTÖL’de yabancı dil hazırlık sınıfları ile Uluslararası Bakalorya (IB) programlarının kaldırılması sosyal medyada da tartışıldı. Twitter’da aralarında tanınmış eğitimcilerin de olduğu kullanıcılar #TEVITOLiyidir hashtag’iyle okuldaki değişimle ilgili eleştirilerde bulundu. Kararın yanlış olduğu belirtilerek, bir an önce bu değişikliklerin iptal edilmesi gerektiği belirtildi. İşte yorumlardan bazıları:
Erhan Erkut @ErhanErkut
Erhan Erkut Retweetledi: Erhan Erkut
#TEVITOLiyidir ... cok daha iyi olabilir... ama vasatlastirilarak degil. TEVITOL senede 10M eder. Ama "Yeni Tevitol" 10 TL bile etmez. TEV kaynak sıkıntısı çekiyorsa okulun gelirini artırıp giderini azaltmanın yollarını araştırmalı--ama paydaşlarla birlikte... Lise müdürünü, öğretmenleri, öğrencileri, mezunları dışlayan bir okul stratejik planlama süreci düşünebiliyor musunuz? Yeni TEVITOL hazırlık sınıfı olmadan İngilizce öğretebileceğini iddia ediyor. Bu müthiş inovasyonu ülkedeki tüm liselerle paylaşırlar inşallah da herkes bu hazırlık derdinden kurtulur. Hazırlık sınıfının tek rolünü İngilizce öğretmek mi sanıyorsunuz? Hayır, esas rol ortaokulda sınav tutuklusu olmuş öğrencinin liseye adapte olmasını sağlayacak becerileri geliştirmesini desteklemektir. Yeni TEVİTÖL 21. Yüzyıl becerileri demiş… ama bu işi en iyi yapan müfredat olan IB müfredatından vazgeçiyor. 21. Yy becerilerini sınav odaklı MEB müfredatı ile mi geliştireceksiniz? Nasıl yapacaksanız herkesle paylaşın da ülke kurtulsun.
Tulay Culha @TulayCulha
#TEVITOLiyidir yavrularımıza geleceğimize sahip çıkalım
interkostal @aliguven
#TEVITOLiyidir Türk Eğitim Vakfı’na hep destek verdim. Babamın cenazesinde mezarlıklar müdürlüğüne karşı bile, kurumun adını bir danışmanın lafıyla aşağı mı çekeceksiniz? Bu misyonu yürütemeyecekseniz çekilin yürüten bulunur
Simge Akoz Kaytan @SimgeKaytan
Türkiye'nin üstün zekalı ve özel yetenekli gençlere eğitim veren tek kurumuna dokunmayın! Geleceğimizi mali bilançolara kurban etmeyin! #TEVITOLiyidir
Burçak Teker @hbteker
#TEVITOLiyidir değişmemesi gereken bir sistemi vardı. Ülkede eğitim adına bir şeyler daha kötüye gidiyor.
o.@kyuz81 @o_akyuz81
#ÇokTehlikeli Son kale #TEVITOLiyidir lütfen Türkiye’nin ilk ve tek üstün zekalılar lisesine dokunmayın
Hatice Aydın Dulundu @muratdulundu
#TEVITOLiyidir eğitim sistemini beceremiyorsunuz, lütfen uzman kişilerden oluşan bir komisyon kurulsun, değişemeyecek kanunlar konulsun. Gelecek parlak nesilleri heba etme isteğinizden vazgeçin.
Gizem D. @BosKitap
#TEVITOLiyidir diyoruz, yapılmak istenen değişiklikleri onaylamıyoruz! Mezunlar olarak belki en son etkilenen halkayız ama gözümüzün önünde ikinci evimizin yok olmasını istemiyoruz!
safeta cemberci @safetafazlioglu
#TEVITOLiyidir umarım karardan dönülür çok yanlış
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