TEV’den yurtdışı bursiyerlerine 1 milyon dolarlık fon
TÜRK Eğitim Vakfı (TEV), bu yıl yurtdışına göndereceği 38 farklı ilden gelen 74 bursiyerini bir toplantıyla açıkladı.
447 aday arasından mülakatla belirlenen öğrenciler, sekiz farklı ülkede yüksek lisans ve üst ihtisas eğitimlerini sürdürecek. Yurtdışı bursiyerleri tanıtım toplantısında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEV Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Koç, 74 bursiyerin sekiz farklı ülkeye gideceğini belirtti. Ömer Koç, şunları söyledi: “TEV, dokuz ülkeyle işbirliği yaparak, başarılı gençlerimize burs imkânı sağlayan ve en büyük bütçeyi ayıran tek sivil toplum kuruluşu. Türkiye’nin geleceğinin daha da parlak olmasını sağlayacağına inandığımız, Atatürk ilkelerine bağlı, gönlü yurt sevgisiyle dolu 74 yurtdışı bursiyerimiz dünyanın sekiz farklı ülkesinde Türkiye’yi temsil edecek. Bu başarılı öğrencilerimizin eğitimlerini tamamladıktan sonra da yurda dönüp ülkemiz için katma değer sağlayacaklarını ümit ediyorum. Amacımız, gençlerimizin Cumhuriyet’in değerlerine bağlı, özgüven sahibi, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim desteğini ve fırsat eşitliğini sağlamak.”
38 FARKLI İLDEN GENÇLERİMİZ VAR
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise şöyle konuştu: “Dokuz ülke işbirliğiyle 1905 yurtdışı bursu verildi. Halen yurtdışında 176 gencimiz eğitimlerine devam ediyor. 2019-2020 yurtdışı bursiyer seçim sürecimiz başarıyla tamamlandı. Bu yıl seçilen 33’ü kız, 41’i erkek olmak üzere 74 başarılı gencimiz önümüzdeki aylarda yurtdışında öğrenimlerine başlayacak. 38 ilden ve 18 üniversiteden gelen gençlerimiz, TEV’in Türkiye’nin vakfı olduğunun en güzel göstergesi. Yurtdışında yüksek lisans ve üst ihtisas eğitimi yapan gençlerimize, TEV olarak her yıl yaklaşık 1 milyon doların (5 milyon 840 bin TL) üstünde burs fonu ayırıyoruz. İşbirliği yaptığımız kurumların katkılarıyla birlikte bu tutar 4 milyon doları aşıyor. Müşterek çalıştığımız uluslararası kurumlardan bu yıl da memnuniyet verici sonuçlar aldık. Bursiyer seçimleri için titiz bir çalışma yürüttük.
Mart, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 447 aday 9 ayrı günde 14 ayrı oturumda mülakata alındılar. Çalıştığımız kurum yöneticileri ve profesörleriyle birlikte çalışmalarımızı tamamladık.”
- TEV’in yurtdışında yüksek lisans ve üst ihtisas eğitimi yapacak bursiyerler için 1 milyon doların (5 milyon 840 bin TL) üzerinde burs fonu ayırdığı belirtildi.
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