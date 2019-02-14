TEV’den üstün başarılı öğrencilere 2 milyon TL’lik burs
TEV bu yıl ‘Üstün Başarı Bursu’ almaya hak kazanan 57 genciyi düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıda konuşan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, azim ve çalışkanlığın yenemeyeceği çok az şey olduğunu söyledi.
Türk Eğitim Vakfı (TEV) 12 yıldır verdiği ‘Üstün Başarı Bursu’na yeni kabul edilen 57 bursiyeri İstanbul’da düzenlediği toplantıda bir araya getirdi. 28 ilden bursiyerin kabul edildiği programla 2 milyon 200 bin TL burs ödemesi yapılacak.
AZİM VE ÇALIŞKANLIĞIN YENEMEYECEĞİ ÇOK AZ ŞEY VAR
Toplantıda konuşan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye’de milli eğitime 40 yıldır destek verdiklerini söyledi. Koç, “Türkiye’de milli eğitime katkı sağlamak çok önemli. Önümüzdeki günlerde yeni bir okul açılışı da yapacağız. Üstün Başarı Bursu’nu 12 yıldır başarılı ve liderlik vasfı taşıyan gençlerimize veriyoruz. Hayat mücadelen ibaret diyerek sizleri korkutmak istemiyorum ama azim ile çalışkanlığın yenemeyeceği çok az şey vardır. 57 öğrenci daha bu bursumuza alacak ve 2018-2019 eğitim yılında 2 milyon 200 bin TL burs ödemesi yapılacak” diye konuştu.
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM VAKFIYIZ
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise Üstün Başarı Bursu için 28 ilden bursiyerlerin kabul edildiğini belirterek şunları söyledi:
“Yeni bursiyelerimiz 28 ilden geliyor. Gençlerimiz kuzeyden güneye, doğudan batıya şehirlerimizden. Diyarbakır, İzmir, Zonguldak ve Hatay’dan bursiyerlerimiz var. İşte bu nedenle Türkiye’nin eğitim vakfıyız. Bu sözü boşuna söylemiyoruz.”
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