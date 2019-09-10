TEV’den Somalı çocuklara okula dönüş etkinliği

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan faciada hayatını kaybeden madencilerin çocuklarının eğitimlerine destek olmak amacıyla aynı yıl içerisinde Soma Umut Fonu’nu kuran Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi bu yıl da okula dönüş için gün sayan çocuklarla bir araya geldi. Balıkesir Çocuk Köyü’nde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve Genel Müdürü Yıldız Günay’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Soma’dan gelen 100’e yakın öğrenci ve ailesi katıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile fon bağışçıları ve davetlilerin de hazır bulunduğu etkinlikle, Somalı çocuklar ve aileleri gün boyunca eğlendi ve yeni eğitim-öğretim yılına mutlu bir başlangıç yapacak olmanın heyecanını yaşadı.

'BU YIL 140 ÖĞRENCİ BURS ALACAK'

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“2014 yılında sizlerle tanışmamızın üzerinden beş yıl geçti. Bu sürede kiminiz liseye, kiminiz üniversiteye başladı. Başarılarınızı büyük bir gurur ve mutlulukla takip ediyoruz. Hayata karşı daha güçlü durmanızı sağlamak için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize yeni eğitim yılında başarılar diliyorum, bizi ve ailelerinizi gururlandırmaya devam edeceğinizden hiç şüphemiz yok. Velilerin güçlü duruşu cesaret verici. Çocukların da aileleri gibi güçlü durabilmeleri için eğitimlerine destek olmayı sürdüreceğiz. Soma Umut Fonu’nun bağışçılarına, katkıları ve etkinlikte çocukları yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bireysel ve kurumsal desteklerle fon beş yılda 5 milyon TL’nin üzerine çıktı. 112 kurum ve iki bini aşkın bireysel destekçi fona katkı sunuyor. Bu sayede 2019-2020 eğitim öğretim yılında 140 öğrenciye burs desteği sağlanacak.

BURSİYERLERDEN 10’U ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Bursiyerlerden 10’u üniversite öğrencisi. Bu yıl ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ adında yeni bir kampanyaya başladık. Eğitim birey için güçtür, haktır. Özellikle yaşadıkları tüm zorluk ve acılara rağmen azimle devam etmeye, okumaya çalışanlar için tek fırsattır. Bu fırsat eşitliğinin Somalı çocuklarımız için ne denli önemli olduğunun farkındayız. Hikayelerinin kaldığı yerden umutla devam etmesi için, eğitimlerini kaybetmemeleri için var gücümüzle çalışıyoruz.”

TRAMBOLİNDEN CAM ATÖLYESİNE EĞLENCELİ BİR GÜN

Balıkesir Çocuk Köyü’ndeki etkinlikle, trambolin, macera parkı, kaydırak ve top havuzunda doyasıya eğlenen çocuklar ayrıca, kendileri için özel olarak düzenlenen atölye çalışmalarına da katıldı. Ebru ve cam atölyelerinde yeteneklerini gözler önüne seren çocuklar, akıl oyunları masasında ise heyecanlı anlar yaşadı. Dileyen veliler çocuklarının eğlencesine ortak olurken dileyenler de parkın kafeteryasında sohbet ederek keyifli bir gün geçirdi. Projeye, Tüpraş, Ünilever, Nescafe ve Balıkesir Levent Kırtasiye, Vefa Şekerleme, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu, Mavi At Cam Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi ve Ala Sanat Atölyesi de destek verdi.