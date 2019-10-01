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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
01.10.2019 - 16:20, Son Güncelleme:/

TEV’den her yıl 7-8 bin öğrenciye burs

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, “Verdiğimiz burslarla sadece gençlere değil binlerce aileye bir nebze de olsa dokunuyoruz. Her yıl 7-8 bin yeni öğrenciye burs veriyoruz" dedi.

TEV’den her yıl 7-8 bin öğrenciye burs
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Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, her yıl 7-8 bin öğrenciye burs verdiklerini, böylece sadece gençlere değil, ailelere de destek olduklarını söyledi. TEV'in ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen programda, vakfın bursiyerleri, bağışçıları ve kentin yöneticileri bir araya geldi. Burada konuşan Yırcalı, 52 yıllık vakıf olarak 14 şubeyle hizmete devam ettiklerini belirtti. Kayseri'de 300 civarında gence burs verdiklerini anlatan Yırcalı, kentin hayırseverleriyle bilindiğini, bunu en çok da eğitim alanındaki yatırımlarda gördüklerini söyledi.

Daha çok öğrenciye ulaşmak istediklerini anlatan Yırcalı, şöyle devam etti:
"Verdiğimiz burslarla sadece gençlere değil binlerce aileye bir nebze de olsa dokunuyoruz. Her yıl 7-8 bin yeni öğrenciye burs veriyoruz. Bu bursları objektif ve hakkaniyetli şekilde veriyoruz. İstediğimiz kadar gence burs veremiyoruz. Türkiye'nin ekonomik şartlarından dolayı talepler gittikçe çoğalıyor fakat bunları karşılamakta zorlanıyoruz. Farklı bir şehirde üniversite kazanmış gencimiz ya kayıt yaptıramıyor ya da kalacak yer meselesinden dolayı kazandığı üniversiteye gidemiyor. Bu hepimiz için son derece üzücü. Biz de bir kampanya başlatarak, kamu vicdanına bırakmak istedik. 'Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin' adı altında bir de kamu spotu hazırladık. Televizyonlarda yayınlanıyor. 'Gençlerimiz hayallerine, düşüncelerine veda etmesin' diyerek desteğinize açıyoruz. Türk genci ve Türkiye'nin geleceği için çalışıyoruz.

TEV Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak da kentte bağışçı anlamında daha iyi bir yerde olmaları gerektiğini söyledi.

Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve iş insanları da katıldı.

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