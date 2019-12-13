TEV Yurtdışı Bursları başvuruları başladı

Türk Eğitim Vakfı’ndan (TEV) yapılan açıklamaya göre, Singapur'da temel bilimler, mühendislik ve biyomedikal bilimleri alanlarında doktora çalışması yapacak gençler için sağlanan TEV-SINGA bursları için başvurular 31 Aralık 2019'da sona erecek. Burslara Singapur'da The Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Nanyang Technological University (NTU) ve National University of Singapore (NUS), Singapore University of Technology and Design'da (SUTD) eğitim alacak gençler başvurabiliyor. Üniversite son sınıfta öğrenim görenler veya mezun olanlar, yüksek lisans yapanlar veya mezun olanlar, doktoraya başlayanlar bursa başvuru yapabiliyor. TEV-Garring Vakfı Bursu, Danimarka Teknik Üniversitesinde yüksek lisans öğrenimi için bilgisayar sistemleri, elektrik, elektronik haberleşme, deniz ve kıyı, petrol, rüzgar enerjisi, inşaat, kimya mühendislikleri ile teknik biyokimya ve biyoteknoloji alanlarında veriliyor. Bursun başvuru süresi 15 Ocak 2020'ye kadar devam ediyor. ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde bilgisayar, biyomedikal, elektrik-elektronik, iletişim ve sistem mühendislikleri ile moleküler biyoloji ve genetik, kök hücre, eğitim bilimleri, hukuk, mimarlık, işletme yönetimi, çevre yönetimi, doğal kaynaklar, teknoloji politikası ve yönetimi, sürdürebilirlik, yenilenebilir enerji kaynakları, tarımsal ve kırsal kalkınma, bitkisel biyoçeşitlilik ve ekosistem korunması, müzik ve resim alanlarında yüksek lisans bursu veriliyor. Başvurular, 31 Ocak 2020'de bitecek.

TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonu'ndan makine, endüstri, elektrik, elektronik, otomotiv, uçak ve işletme mühendisliği alanlarında yüksek lisans eğitimi alanlar faydalanabiliyor. TEV ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) Almanya Bursu için de mühendislik bilimi (tüm mühendislik dalları), temel ve sosyal bilimler, bilgisayar bilimi ve matematik, doğa bilimi, ziraat ve orman, çevre bilimi, bölgesel planlama, sanat ve tasarım (mimarlıkla ilgili alanlar), tıp, halk sağlığı, tıbbi mühendislik, ekonomi ve işletme, sosyal ve kültürel çalışmalar, eğitim bilimleri, Alman, İngiliz ve Amerikan Dili ve Edebiyatı, psikoloji, işbirliğini geliştirme, Avrupa Birliği çalışmaları, Avrupa veya uluslararası hukuk alanlarında yüksek lisans öğrenimi görenler başvurabiliyor. Her iki burs için de başvurular 28 Şubat 2020'ye kadar kabul ediliyor. TEV-Fransa Hükümeti Fransa Bursu için başvurular 29 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. Fransa'da Master2 ve belli şartlarda Master1 öğrenimi için tüm alanları kapsayan yüksek lisans bursu, TEV ile Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle veriliyor.

TEV-IE (Instituto Empresa) Business School Madrid bursları için pazar araştırması ve tüketici davranışı, iş analitiği ve büyük veri, siber güvenlik, yetenek geliştirme ve insan kaynakları, global kurumsal uyumluluk, uluslararası ticaret hukuku alanlarında seçilecek adaylara yüzde 100 karşılıksız okul ücreti ile yüksek lisans bursu veriliyor. TEV-Japonya Bursu'na ise Uluslararası Japon Üniversitesinde (IUJ) yüksek lisans öğrenimi için adaylar işletme ve işletme yönetimi (MBA), uluslararası ilişkiler ve kamu politikaları alanlarında başvurabiliyor. Her iki burs için son başvuru tarihi 31 Mart 2020.

Burslara 30 yaşını aşmamış, Türk vatandaşı olan, Türkiye sınırları içinde eğitim veren YÖK'e bağlı üniversitelerin ilgili fakültelerinin son sınıfında öğrenim görenler veya mezun olanlar başvurabiliyor. Başvuru için adayların lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden 3 olması (TEV-SINGA Doktora Bursu için en az 3,10) ve adayların öğrenime devam edilecek programının gerektirdiği yabancı dili, öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmesi gerekiyor.

Burslar için başvuru formlarına www.tev.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.