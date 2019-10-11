TEV Safiye Ayla’yı Kayseri’de andı
TEV, tüm mal varlığını eğitime vakfeden Safiye Ayla’yı anmak için şubelerinin olduğu illerde düzenlediği etkinliklerinin bir yenisini Kayseri’de yaptı.
4 Ekim’de Türk Eğitim Vakfı (TEV) Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak’ın ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe, aralarında Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, TEV Kayseri Şubesi Yürütme Kurulu Üyeleri, Kayserili İş İnsanları ve TEV Bursiyerlerinin de yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.
ONUN SAYESİNDE 1692 ÖĞRENCİNİN HAYATLARI AYDINLANDI
‘Muganniye Safiye’ belgeselinin gösteriminin yapıldığı davetin açılışında konuşan, TEV Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak, "Tüm mal varlığını vakfımıza bağışlayan değerli sanatçımız Safiye Ayla’nın yaktığı meşale, bugüne kadar 1692 bursla müzik ve görsel sanatlar alanlarında eğitim gören öğrencilerin hayatlarını aydınlatmamızı sağladı. Türk Eğitim Vakfı olarak Safiye Ayla’nın anısını yaşatmak ve bu ilham verici hikayeyi gelecek kuşaklara da aktarmak adına vefatının 21'inci ölüm yıl dönümünde başladığımız anma etkinliklerine devam ediyoruz. Safiye Ayla’nın öyküsünün kadınları ve gençleri cesaretlendireceğine inanıyoruz. TEV olarak Türk Müziği’nde unutulmaz bir devri temsil eden Safiye Ayla Targan’ın adını sağladığı burslarla yaşatmaya ve gençlerimize bu sayede destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
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