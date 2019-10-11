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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:00, Son Güncelleme:/

TEV Safiye Ayla’yı Kayseri’de andı

TEV, tüm mal varlığını eğitime vakfeden Safiye Ayla’yı anmak için şubelerinin olduğu illerde düzenlediği etkinliklerinin bir yenisini Kayseri’de yaptı.

TEV Safiye Ayla’yı Kayseri’de andı
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4 Ekim’de Türk Eğitim Vakfı (TEV) Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak’ın ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe, aralarında Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, TEV Kayseri Şubesi Yürütme Kurulu Üyeleri, Kayserili İş İnsanları ve TEV Bursiyerlerinin de yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

ONUN SAYESİNDE 1692 ÖĞRENCİNİN HAYATLARI AYDINLANDI
‘Muganniye Safiye’ belgeselinin gösteriminin yapıldığı davetin açılışında konuşan, TEV Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak, "Tüm mal varlığını vakfımıza bağışlayan değerli sanatçımız Safiye Ayla’nın yaktığı meşale, bugüne kadar 1692 bursla müzik ve görsel sanatlar alanlarında eğitim gören öğrencilerin hayatlarını aydınlatmamızı sağladı. Türk Eğitim Vakfı olarak Safiye Ayla’nın anısını yaşatmak ve bu ilham verici hikayeyi gelecek kuşaklara da aktarmak adına vefatının 21'inci ölüm yıl dönümünde başladığımız anma etkinliklerine devam ediyoruz. Safiye Ayla’nın öyküsünün kadınları ve gençleri cesaretlendireceğine inanıyoruz. TEV olarak Türk Müziği’nde unutulmaz bir devri temsil eden Safiye Ayla Targan’ın adını sağladığı burslarla yaşatmaya ve gençlerimize bu sayede destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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