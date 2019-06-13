TEV Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Koç: Yolunuz ve bahtınız açık olsun
TEV'in yurtdışı busiyerleri tanıtım toplantısında konuşan TEV Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Koç, 74 bursiyerin eğitim için sekiz farklı ülkeye gideceğini söyledi. Gençlere seslenen Koç, "Yolunuz ve bahtınız açık, alnınız dik ve geleceğiniz başarılarla dolu olsun" dedi. Yurtdışında yüksek lisans ve üst ihtisas eğitimi yapacak bursiyerler için vakfın, 1 milyon doların (5 milyon 840 bin TL) üzerinde burs fonu ayırdığı belirtildi.
Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) yurtdışı bursiyerleri tanıtım toplatısında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEV Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Koç, 74 bursiyerin sekiz farklı ülkeye gideceğini söyledi. Divan Oteli'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Koç, bursiyerlere başarılar dileyerek, şunları söyledi:
"Bugün hepimiz için çok anlamlı ve gurur dolu bir gün. 52 yıldır gençlerimizin eğitimine umut olan Türk Eğitim Vakfı, başarısını ülkemiz sınırları dışında da sürdürüyor. Vakfımız dokuz ülkeyle işbirliği yaparak, başarılı gençlerimize burs imkanı sağlayan ve en büyük bütçeyi ayıran tek sivil toplum kuruluşu. Bu gururun en yeni temsilcileri olan yeni dönem yurtdışı bursiyerlerimizi sizlere tanıtmak için bugün buradayız, hoş geldiniz. Öncelikle Türk Eğitim Vakfı'na ve ülkemizin aydınlık geleceğine hizmet etmekten, bu ailenin bir parçası olmaktan son derece gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin geleceğinin daha da parlak olmasını sağlayacağına inandığımız, Atatürk ilkelerine bağlı, gönlü yurt sevgisiyle dolu 74 yurtdışı bursiyerlerimiz dünyanın sekiz farklı ülkesinde Türkiye’yi temsil edecekler. Bu başarılı öğrencilerimizin eğitimlerini tamamladıktan sonra da yurda dönüp ülkemiz için katma değer sağlayacaklarını ümit ediyorum. Sevgili gençler hepinizi yürekten kutluyorum. Hayatınızın bu yeni devresinde başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, alnınız dik ve geleceğiniz başarılarla dolu olsun."
'BURS TUTARI 4 MİLYON DOLARI AŞIYOR'
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise, şöyle konuştu:
“Dokuz ülke işbirliğiyle 1905 yurtdışı bursu verildi. Halen yurtdışında, 176 gencimiz eğitimlerine devam ediyor. 2019-2020 yurtdışı bursiyer seçim sürecimiz başarıyla tamamlandı. Bu yıl seçilen 33’ü kız, 41’i erkek olmak üzere 74 başarılı gencimiz önümüzdeki aylarda yurtdışında öğrenimlerine başlayacak. 38 farklı ilden ve Türkiye’nin 18 farklı üniversitesinden gelen gençlerimiz, TEV’in Türkiye’nin vakfı olduğunun en güzel göstergesi. Yurtdışında yüksek lisans ve üst ihtisas eğitimi yapan gençlerimize, TEV olarak her yıl yaklaşık 1 milyon doların (5 milyon 840 bin TL) üstünde burs fonu ayırıyoruz. İşbirliği yaptığımız kurumların katkılarıyla birlikte bu tutar 4 milyon doları aşıyor. Müşterek çalıştığımız uluslararası kurumlardan bu yıl da memnuniyet verici sonuçlar aldık. Bursiyer seçimleri için titiz bir çalışma yürüttük. Mart, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 447 aday 9 ayrı günde 14 ayrı oturumda mülakata alındılar. Çalıştığımız kurum yöneticileri ve profesörleriyle birlikte çalışmalarımızı tamamladık. Örnek uygulamalarımız ve çalışmalarımız, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da saygınlık kazandı, Avrupa ve uzak doğudan önemli devletlerin kurumlarıyla uluslararası ortaklığımızın ve yurtdışındaki pek çok başarılı üniversiteyle işbirliklerimizin artmasına vesile oldu. Değerli bursiyerlerimize, genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum, sizler yarının düşünce önderleri, iş dünyasının liderleri, mühendisleri, hukukçuları, bilim insanları, doktorları ve sanatçılarısınız. Kısacası siz yarınımızın sahipleri ve ülkemizin geleceğisiniz.”
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