TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019-2020 burs sonuçları açıklandı mı?

Türk Eğitim Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine verilen TEV Eğitim Bursu sonuçları açıklandı mı sorusu internette aranan konular arasındaki yerini alıyor.. 2-22 Eylül tarihinde başvurusu alınan bursların sonuçları geçtiğimiz yıl 7 Aralıkta açıklanmıştı..

2019-2020 tarihlerindeki aylık burs ücreti 700 TL olarak belirlendi.

2019-2020 yılı burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs sonuçları açıklandığında duyuru aşağıdaki linkte olacak..

BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Burs sonuçları nasıl öğrenilecek?

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, müracaat eden adaylar arasından seçilenlerin belgelerini imzalı tutanak ile TEV’e gönderir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. TEV’den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

Önemli Not: Mülakatta elenenler; dosyasını üniversitesinin burs ofisi veya öğrenci işlerinden alabilir.

BURSUN ÖDENMESİ

Burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır