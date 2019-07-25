Tercih yaparken bunlara dikkat!

Üniversite tercihi yapan adaylar doğru yönlendirilmediğinde hata yapabiliyor. Daha sonra mutlu olmadıkları bölümlere yerleşiyor veya açıkta kalıyorlar. Eğitim uzmanları, da bu süreçte adaylara yol göstermeye çalışıyor. Nesibe Aydın Okulları eğitim uzmanları, Oğuzkaan Koleji Rehberlik Koordinatörü Yalın Kaya, Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, tercih yapacak adaylara şu tavsiyelerde bulundu:

SIRALAMAYA BAKIN

Üniversite adaylarının isteğe bağlı olarak 24 adet önlisans ve lisans bölümlerinden tercih listesi oluşturma hakkı bulunuyor. Tercih yaparken geçen yılın puanlarıyla, bu yılın puanları arasında farklılıklar bulunuyor. Bu yüzden puana göre değil başarı sırasına göre tercih yapılmalı. Geçen yıl oluşan başarı sırasıyla, tercih yapılacak olan puan türündeki başarı sıralamasının kıyaslanması gerekiyor. Başarı sırası ve puanlar öğrencilerin tercih eğilimlerine göre belirleniyor. Bu nedenle adaylar başarı sırasının üstünde tercih yapmaktan çekinmemeli. Ancak, çok fazla üst tercihler yapıldığında da, yerleşme ihtimali düşüyor. Kontenjanlarda ve üniversite adaylarının tercih eğilimlerinde büyük bir değişiklik olmadığı sürece, başarı sıraları yıldan yıla çok büyük değişiklikler göstermiyor.

BAŞARI SIRALAMALARI KOŞULUNA DİKKAT EDİN

- Tıp fakültelerini tercih edebilmek için SAY puan türünde en az 50.000

- Hukuk fakülteler için EA puan türünde en az 190.000

- Mimarlık bölümünü tercih edebilmek için SAY puan türünde en az 250.000

- Mühendislik bölümleri (Orman, Ziraat, Su ürünleri fakülteleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hariç, Ziraat fakülteleri Gıda Mühendisliği dahil) için SAY puan türünde en az 300.000

- Öğretmenlik programları (Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ve özel yetenek ile alan tüm öğretmenlik programları dahil) için ilgili puan türünde en az 300.000 başarı sıralamasına sahip olmak gerekiyor.

YERLEŞTİRMEDE ALANLAR AYRILIYOR

Matematik-Fen (MF) öğrencileri kendi başarı sıralamasının yüzde 50’si; Türkçe-matematik ve Türkçe-sosyal (TM ve TS) öğrencileri ise yüzde 65’i kadar daha yukarıdan başlayarak tercihlerini yapabilir. Bu yapılırken, adayın elde ettiği başarı sıralamasından daha yukarıda olan 7-8 veya daha fazla yükseköğretim programları da yazılabilir. Bu yıl kesinlikle yerleşmek isteyen adayların, kendi başarı sıralamalarının yüzde 100’ünden aşağı inmesi gerekiyor.

Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) giren sayısal öğrencileri matematik alanında 0.5 net yaptığında, eşit ağırlık puanı da hesaplanıyor. Eşit ağırlık öğrencilerinin sıralamasında, sayısal öğrenciler de bulunuyor. Dolayısıyla, eşit ağırlıkçılar geriye düşüyor. Ancak, sayısal öğrenciler genelde kendi alanlarından tercih yaparak sıralamanın dışına çıkıyor. Aynı şekilde, AYT’ye giren eşit ağırlık öğrencilerinin Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal 1 alanında 0.5 net yapması durumunda, sözel puanı da hesaplanıyor. Sözel öğrencilerinin sıralamasında da eşit ağırlıkçılar bulunuyor. Sonuçta, eşit ağırlık öğrencileri de kendi alanlarından tercih yaparak aradan çekiliyor. Tercih yapacak adaylar, sıralamaları çok geride olsa bile ‘Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ ndan ilgili bölümün 2018’deki sıralamasını mutlaka incelemeli.

PUAN TÜRÜNE GÖRE TERCİH YAPIN

TYT puan türünden 150 puan ve üzerinde başarı gösteren adaylar, sadece iki yıllık (önlisans) veya özel yetenek sınavıyla öğrenci alan dört yıllık (lisans) programlarına başvurabilir. Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan tüm programlar için ise AYT ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile hesaplanan dört puan türlerinden (SAY, SÖZ, EA, DİL) en az 180 puan alınmasını gerekiyor. Önlisans için; ‘Tablo 3’teki 8 ve 9'uncu sütunlarda, lisans için ise; ‘Tablo 4’teki 9 ve 10'uncu sütunlarda sırasıyla YKS-2018 başarı sırası ve YKS-2018 en küçük puan bilgileri gösteriliyor.

TERCİH LİSTESİ HAZIRLARKEN ŞUNLARA DİKKAT EDİN

- Üniversitelerin eğitim dilini, akademik kadrosunu, akademisyenlerin yürüttükleri projeleri, yeni ve teknolojik öğrenme modellerinin uygulanabilme katkısını, uluslararası program, olanak ve süreçlere uyumunu, sosyal faaliyetlerini, mezunlarının başarısını ve konumunu mutlaka araştırın.

- Tercih edeceğiniz bölümün sizinle ne kadar uyumlu olduğunu, ekonomik durumunu ve iş olanaklarını iyi düşünün.

- Her üniversitenin internet sitesinde; fakülte ve yüksekokullara bağlı bölüm ile programların ders içerikleri bulunuyor. Bu bilgileri incelemeden tercih yapmayın.

- Teknoloji ağırlıklı programlarda okumak isteyenler, seçeceği üniversitenin teknolojik yatırımlarını ve işbirliklerini araştırmalı.

-Seçeceğiniz üniversitenin alanla ilgili uzmanlık derslerinin yanında, farklı bakış açıları kazandıracak seçmeli dersler ve yan dal-çift ana dal olanaklarının olup olmadığına bakın.

İBB’DEN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'un 12 meydanında tercih yapacak adaylara ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. İBB Tercih Danışma Merkezleri, adayların; puanı, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru tercih yapabilmeleri için rehberlik ediyor. Tercih danışma merkezlerinde 168 personel 29 Temmuz’a kadar 10.00-19.00 arasında hizmet verecek. İBB ayrıca merkezlere gelemeyenler için ‘Alo Tercih Hattı’ kurdu. Türkiye'nin her yerinden gençlerin çağrısına açık olan 0212 153 00 00 numaralı hat, 08.30- 00.00 saatlerinde hizmet veriyor. '153 Beyaz Masa' çağrı merkezini arayan engelli veya hasta durumda olan gençlerin evlerine ya da hastanelere gidilerek hizmetten yararlanmaları sağlanıyor. Engelli öğrenciler, 0212 449 9100 hattından mobil tercih ekibi talep etme imkanı bulunuyor. Ayrıca, engel durum belgesi, sınav sonuç belgesi ve iletişim bilgilerini info@genclikmeclisi.istanbul adresine mail yoluyla iletenlere, tercih uzmanları geri dönüş yapacak.