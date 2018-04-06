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    Talim Terbiye Kurulu Başkanı: TEOG gibi sınavlar toptan kaldırılmalı

    DHA
    06.04.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

    MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, “TEOG gibi birtakım sınavların yani sonuç değerlendirme sınavlarının, öğrencileri bir yere sokmak veya bir yerden atmak noktasında iş gören ve bunun dışında hiçbir şeye yaramayan sınavların toptan kaldırılmasını sağlamamız lazım" dedi.

    Talim Terbiye Kurulu Başkanı: TEOG gibi sınavlar toptan kaldırılmalıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Alpaslan Durmuş, Zonguldak’ta Şehit Prof. Dr. İlhan Varan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin konferans salonunda yenilenen müfredat programıyla ilgili okul müdürlerine yönelik toplantıya katıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Durmuş, TEOG hakkında da konuştu. Öğrencilerin sınav odaklı oryantasyonları olduğunu vurgulayan Durmuş, şunları söyledi:
    "Onun için TEOG hakkında yeni bir düzenleme yaptık. Esas ümidimiz TEOG gibi birtakım sınavların, yani sonuç değerlendirme sınavlarının, öğrencileri bir yere sokmak veya bir yerden atmak noktasında işgören ve bunun dışında hiçbir şeye yaramayan sınavların toptan kaldırılmasını sağlamamız lazım. Geçiş sınav sistemi dediğimiz sistemi yeniden yapılandırdık. İlkokul 1,2,3’te zaten sınav yoktu biliyorsunuz. Bazı sınıf öğretmenlerimiz sınav yapıyor olsalar bile çocuklara test çözdürüyor olsalar bile Allah onları affetsin. Biz bunu zinhar ve keskin bir dille kaldırdığımızı ilan ettik. Gelecek sezon 1-2-3 ve 4’te sınav olmayacak, olmamalıdır da zaten. Öğretmenimiz birçok yerde 30’dan az sınıflarda muhatap olamayan yerlerde gerekli telafileri yapmak suretiyle bunu yapacak. Dolayısıyla 1-2-3 ve 4’te ölçe değerlendirme sınav sistemi ile alakalı meseleyi kesin çözdük."

    Ortaokulda da bu sene TEOG’da yeni bir sistem uygulayarak sınavı kaldırdıklarını ifade eden Durmuş, "Sınavsız bir şekilde artık liseye aktaracak duruma geldik. Ondan sonra gelecek üniversite sınavına. Nasipse 2-3 yıl içinde üniversite sınavı kalkar diye ümit ediyorum. Çünkü bizim şuan da zaten talepten fazla arzımız var. Yani diyelim biz bu sene 1 milyon 250 bin öğrenci mezun ettiysek o öğrencilerin tamamı bile girse üniversiteye bunu karşılayabilecek miktarda okulumuz var" diye konuştu.

    Etiketler: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
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