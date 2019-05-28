Teneffüslerde macera parkında eğlenecekler
Öğrenciler, okullarının bahçesine kurulan, içinde spor ve eğlence alanları olan Macera Parkı’nda doyasıya eğlenecek.
İçinde birçok alan ve imkân bulunduran Macera Parkı’nın açılışı yapıldı. Beylikdüzü’nde bulunan Modern Eğitim Koleji’nin Macera Parkı, ‘Modern Adventure Park’ın içinde her yaş grubu için birçok parkur, spor ve eğlence alanı ile park bulunuyor. Bu alanlar çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca aile dostu atmosferiyle aileler de çocuklarının yanında eğlenceye katılabiliyor. Macera Parkı’ndaki ip parkurları çocukları fiziksel ve zihinsel olarak eğitmeyi kolaylaştırmak için kuruldu. Sadece öğrenciler değil, ders dışı saatlerde çevre halkı da bu parka gelip imkânlardan yararlanabiliyor. Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülel, çocuklarının global bir eğitim sistemiyle eğitilmelerini istediği için eğitim sektörüne girdiğini, her yeteneğe hitap eden bir kampüs hayal ederek modern kampusu kurduğunu söyledi.
‘ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ’
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu parkın açılışında, “Bakanlık olarak; spor salonları, yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahaları gibi alanlarda pek çok imkânı barındıran okullar açmayı düşünüyoruz. 3 bine yakın okulu Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor tesisleriyle donattık. Spor tesisi olmayan hiçbir okul kalmayana kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
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