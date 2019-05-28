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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
28.05.2019 - 14:57, Son Güncelleme:/

Teneffüslerde macera parkında eğlenecekler

Öğrenciler, okullarının bahçesine kurulan, içinde spor ve eğlence alanları olan Macera Parkı’nda doyasıya eğlenecek.

Teneffüslerde macera parkında eğlenecekler
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İçinde birçok alan ve imkân bulunduran Macera Parkı’nın açılışı yapıldı. Beylikdüzü’nde bulunan Modern Eğitim Koleji’nin Macera Parkı, ‘Modern Adventure Park’ın içinde her yaş grubu için birçok parkur, spor ve eğlence alanı ile park bulunuyor. Bu alanlar çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca aile dostu atmosferiyle aileler de çocuklarının yanında eğlenceye katılabiliyor. Macera Parkı’ndaki ip parkurları çocukları fiziksel ve zihinsel olarak eğitmeyi kolaylaştırmak için kuruldu. Sadece öğrenciler değil, ders dışı saatlerde çevre halkı da bu parka gelip imkânlardan yararlanabiliyor. Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülel, çocuklarının global bir eğitim sistemiyle eğitilmelerini istediği için eğitim sektörüne girdiğini, her yeteneğe hitap eden bir kampüs hayal ederek modern kampusu kurduğunu söyledi.

‘ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ’
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu parkın açılışında, “Bakanlık olarak; spor salonları, yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahaları gibi alanlarda pek çok imkânı barındıran okullar açmayı düşünüyoruz. 3 bine yakın okulu Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor tesisleriyle donattık. Spor tesisi olmayan hiçbir okul kalmayana kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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