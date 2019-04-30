Temiz sahiller için yola çıktılar
Sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler, İstanbul Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda bir araya geldi. Sahili temizleyen gönüllüler ‘Sürdürülebilir yaşam için temiz çevre’ istediğini söyledi.
Öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte temiz sahiller için yola çıktı. Gönüllüler, Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı’nı temizledi ve orada yaşayan sokak hayvanları için plastikten geri dönüştürülen yuvalar bıraktı. Etkinliğe Birleşmiş Milletler'de (BM) kürsüsü bulunan Junior Chamber International’ın (JCI) İstanbul şubesi, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mektebim Okulları'nın öğrencileri katıldı. ‘Sürdürülebilir yaşam için temiz çevre’ sloganıyla yola çıkan gönüllüler hem sokak hayvanlarını besledi, hem de sahilleri atıklardan temizledi.
‘YEDİNCİ SAHİL TEMİZLİĞİ’
Projeyi başlatan Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Karabulut, tek başına çıktıkları yolda başka öğrencilerin de eklendiğini belirtti. Karabulut şunları söyledi:
“Yedinci kez sahilleri temizlemek için bir araya geliyoruz. Bu yola tek başımıza çıktık, şimdi yeni paydaşlarımız oldu. Farklı okullardan da etkinliğe katılan öğrenciler var. Okulumuzun öğrencileri bu proje için çok çalıştı. Mezunlarımız bile bu projeye katıldı. En büyük amacımız artık insanların sahilleri kirletmemesini sağlamak. Bununla ilgili önemli bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz.”
‘AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK’
JCI İstanbul Şubesi Başkanı Fatih Katipoğlu ise etkinlikle ilgili şöyle konuştu:
“Burada temiz sahiller için bir araya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu birliktelik, temiz sahiller amacı sayesinde oluştu. Sahilleri sürekli temizlememiz sürdürülebilir değil, ancak burada temizlik yapıldığını görenler daha dikkatli davranacak. Kamuoyunun dikkatini çekmiş olacağız. Sahillerde en çok plastik atıklara rastlıyoruz. Bunlar geri dönüştürülerek kullanılabiliyor. PAGDER tarafından buraya getirilen köpek yuvası da bunun bir örneği. Amacımız temizlik yapmayacağımız, herkesin atıklarını geri dönüştürdüğü ve çevreyi kirletmediği bir dünya yaratmak."
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