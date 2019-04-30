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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Sabri GARİP
30.04.2019 - 17:23, Son Güncelleme:/

Temiz sahiller için yola çıktılar

Sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler, İstanbul Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda bir araya geldi. Sahili temizleyen gönüllüler ‘Sürdürülebilir yaşam için temiz çevre’ istediğini söyledi.

Temiz sahiller için yola çıktılar
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Öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte temiz sahiller için yola çıktı. Gönüllüler, Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı’nı temizledi ve orada yaşayan sokak hayvanları için plastikten geri dönüştürülen yuvalar bıraktı. Etkinliğe Birleşmiş Milletler'de (BM) kürsüsü bulunan Junior Chamber International’ın (JCI) İstanbul şubesi, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mektebim Okulları'nın öğrencileri katıldı. ‘Sürdürülebilir yaşam için temiz çevre’ sloganıyla yola çıkan gönüllüler hem sokak hayvanlarını besledi, hem de sahilleri atıklardan temizledi.

‘YEDİNCİ SAHİL TEMİZLİĞİ
Projeyi başlatan Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Karabulut, tek başına çıktıkları yolda başka öğrencilerin de eklendiğini belirtti. Karabulut şunları söyledi:
“Yedinci kez sahilleri temizlemek için bir araya geliyoruz. Bu yola tek başımıza çıktık, şimdi yeni paydaşlarımız oldu. Farklı okullardan da etkinliğe katılan öğrenciler var. Okulumuzun öğrencileri bu proje için çok çalıştı. Mezunlarımız bile bu projeye katıldı. En büyük amacımız artık insanların sahilleri kirletmemesini sağlamak. Bununla ilgili önemli bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz.”

‘AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK’
JCI İstanbul Şubesi Başkanı Fatih Katipoğlu ise etkinlikle ilgili şöyle konuştu:
“Burada temiz sahiller için bir araya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu birliktelik, temiz sahiller amacı sayesinde oluştu. Sahilleri sürekli temizlememiz sürdürülebilir değil, ancak burada temizlik yapıldığını görenler daha dikkatli davranacak. Kamuoyunun dikkatini çekmiş olacağız. Sahillerde en çok plastik atıklara rastlıyoruz. Bunlar geri dönüştürülerek kullanılabiliyor. PAGDER tarafından buraya getirilen köpek yuvası da bunun bir örneği. Amacımız temizlik yapmayacağımız, herkesin atıklarını geri dönüştürdüğü ve çevreyi kirletmediği bir dünya yaratmak."

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