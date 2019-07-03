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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.07.2019 - 11:47, Son Güncelleme:/

Temel liselerin yüzde 60'ının dönüşümü tamamlandı

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, "Türkiye genelinde sayıları 860 civarında olan temel liselerin yaklaşık yüzde 60'ı dönüşüm sürecini tamamladı. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okula dönüşerek öğrencilere hizmet verecek" dedi.

Temel liselerin yüzde 60'ının dönüşümü tamamlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, 2015'te yapılan yasal düzenleme kapsamında temel liselere fiziki altyapılarını tamamlayarak özel okula dönüşmeleri için verilen dört yıllık sürenin sona erdiğini söyledi.

Dönüşeceği okul tipine göre taahhütte bulunan ancak dönüşüm sürecini tamamlayamayan temel liselerin gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla kapanacağını belirten Yıldız, bu liselere öğrencileri için ödenen eğitim öğretim desteğinin geri alınmasına yönelik düzenleme bulunduğunu anlattı. Bu konuda oluşabilecek mağduriyetleri engellemek için yapılan yeni düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini söyleyen Yıldız, şöyle konuştu:
"TBMM'de 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na istisna bir hüküm olarak 'öğrenci teşvikleri hariç' ifadesini ekledik. Bu düzenlemeyle, çeşitli sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanan temel liselerden öğrenci teşvikleri geriye dönük tazmin edilmeyecek. Düzenlemeyle, zamanında taahhüdünü vermiş ama elde olmayan sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanacak kurumların bu konuda mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YÜZDE 60'I ÖZEL OKULA DÖNÜŞEREK HİZMET VERECEK
Özel okul teşviğinin özünde okul değil öğrenci bulunuyor. Bu düzenleme, sadece öğrenci teşviği için geçerli olacak. Dönüşüm sürecinden dolayı devlet arsa tahsisi yapmış ama okul dönüşümünü tamamlayamamışsa okul arsadan doğan hakkı iade etmek zorunda. Bundan vazgeçmiyoruz.

Türkiye genelinde sayıları 860 civarında olan temel liselerin yaklaşık yüzde 60'ı dönüşüm sürecini tamamladı. Yani bir taraftan var olan temel lise kapanacak diğer taraftan da yeni kurum açılacak. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okula dönüşerek öğrencilere hizmet verecek."

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