Tematik Spor Liseleri'ne ilgi arttı
İstanbul'da ilki 2004 yılında açılan spor liselerinin sayısı 14 yılda 74'e ulaştı. Branş sayısı da zamanla artan spor liselerinde okuyan öğrenci sayısı geçen yıl 15 bin 113 oldu. Olimpiyatlarda başarı için branşlaşmaya gidilerek 10 okul ‘Tematik Spor Lisesi’ olarak belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sporun yaygınlaşması ve olimpiyatlarda başarı için hayata geçirdiği ‘Tematik Spor Liseleri’ne ilgi her geçen gün artıyor.
Spor liselerinin ilki, öğrencilere beden eğitimini öğretmek, spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmak, nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında İstanbul’da açıldı.
Yetenek sınavıyla öğrenci alan spor liselerinin sayısı zamanla giderek arttı ve 14 yılda 74’e ulaştı.
Spor okullarındaki ders sayısı da zaman içinde amaca uygun hale getirildi.
Bireysel ve takım sporlarına yönelik derslerin ağırlıklı olduğu bu liselerdeki ders sayısı da 18'den 16’ya düşürülürken, olimpik branşlara yönelik çalışmalara ağırlık verildi.
BRANŞ DA ÖĞRENCİ SAYISI DA ARTTI
Spor liselerinde ders olarak verilen branşlar artarken bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısı da zamanla çoğaldı.
Halter, yüzme, güreş, kayak, tenis, masa tenisi, badminton, oryantiring, eskrim, bisiklet, okçuluk, judo, karate, boks ve tekvando gibi bireysel spor branşlarının dersleri spor okullarında öğrencilere verilirken okullara futbol, basketbol, voleybol ya da hentbol branşlarında takım oluşturma imkânı da tanındı.
MEB, atletizm ve artistik jimnastiği de daha sonra bağımsız ders olarak spor liselerinin müfredatına ekledi.
Öğrenci sayısı her eğitim öğretim yılında artan, spor liselerinde 2015-2016'da 10 bin 879 genç okurken bu sayı 2017-2018 döneminde 15 bin 113’e ulaştı.
TEMATİK SPOR LİSELERİ
MEB ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor liseleri projesini daha da ileri bir noktaya taşıyarak olimpiyatlarda başarı için ‘tematik spor liseleri’ çalışmasını başlattı.
Bakanlıklar arasında 2016 yılında imzalanan protokolle öğrenci sayısı giderek artan spor okullarında olimpik dallarda branşlaşmaya gidildi.
Bu doğrultuda ağırlıklı olarak bisiklet, atletizm, futbol, basketbol, atletizm, yüzme, güreş, buz pateni, curling, kayak, buz hokeyi, uzakdoğu sporları, su sporları ve boks gibi çeşitli branşlarda eğitim verilecek okullar belirlendi.
Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek başarılı sporcuları yetiştirmeyi amaçlayan proje kapsamında bulundukları il ya da bölgenin özelliklerine uygun olarak belirlenen okullar ‘Tematik Spor Lisesi’ yapıldı.
TEMATİK SPOR LİSELERİ VE BULUNDUKLARI ŞEHİRLER:
- Ankara TVF Spor Lisesi / Voleybol
- İstanbul Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi / Futbol
- Antalya Alanya Spor Lisesi / Yüzme-Bisiklet
- Erzincan Spor Lisesi / Atletizm
- Erzurum Aziziye Spor Lisesi / Buz Pateni-Curling-Kayak-Buz Hokeyi
- Eskişehir Tepebaşı Eğitimciler Spor Lisesi / Basketbol
- İzmir Foça Spor Lisesi / Futbol
- Samsun İlkadım Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi / Uzakdoğu sporları
- Sakarya Serdivan Spor Lisesi / Su sporları
- Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi / Güreş-Boks
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