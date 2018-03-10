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    ‘Teknolojide Lider Kadınlar’ bir araya geldi

    Hürriyet Eğitim
    10.03.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Bir vakıf üniversitesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ‘Teknolojide Lider Kadınlar’ adlı bir panel düzenledi. Panelde, bilim alanında ve iş dünyasında önemli çalışmalara imza atan beş kadın konuşmacı yer aldı.

    21’inci yüzyılın bilim ve teknolojide olduğu kadar, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesinin de yüzyılı olduğu fikriyle yola çıkan bir vakıf üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, bilim alanında ve iş dünyasında önemli çalışmalara imza atan beş kadın konuşmacıyı misafir etti. İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ‘Teknolojide Lider Kadınlar’ adlı bir panel düzenledi.

    Zorlu Center/Raffles Otel’de gerçekleştirilen panelin açılış konuşmalarını İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu ve KAGİMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Şişman yaptı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Berin Ergin’in üstlendiği panelde ‘Teknoloji ve Bilişim Sektöründe Kadın Varlığını Güçlendirmek’ konusu ele alındı.

    Ülkemizde bilim alanında ve iş dünyasında önemli çalışmalara ve girişimlere adını yazdırmış panelistlerden İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, “Gelişen Teknoloji ve Sürdürülebilir Yaşamda Kadın”; Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan “Türkiye’de Kadın Akademisyen Olmak”, TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Dinçbal Kal “Teknolojide  Kadın Girişimciliği”, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek Bar Elmas “Teknolojide Kadınlara Liderliğin Yolunu Açmak” ve TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca ise “Bilişim Sektöründe Kariyer Yolculuğu” başlıklı konuşmalarını yaptılar.

    Farklı üniversitelerden öğrencilerin, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımcı olarak yer aldığı panelde İstanbul Gedik Üniversitesi Sanat Danışmanı Doç. Nihan Atalay ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kiremitçi de bir müzik dinletisiyle panelde yer aldı.

    Etiketler: TEKNOLOJİ , Bilim , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü , KAGİMER , İstanbul Gedik Üniversitesi , İstanbul Teknik Üniversitesi , öğretim üyesi
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