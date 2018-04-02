‘Teknoloji ve Eğitim Fuarı’ 18 Mayıs’ta

Eğitim Teknolojileri Derneği’nin (EĞİTEKDER) düzenlediği ‘Teknoloji ve Eğitim Fuarı-TEF 2018’, 18 Mayıs’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyarete açılacak. 20 Mayıs’ta sona erecek fuar üniversiteler, devlet okulları ve özel okullarla; başta bilgi ve eğitim teknolojileri olmak üzere eğitimin her alanında faaliyet gösteren markaları biraraya getirecek.

100’DEN FAZLA MARKAYLA BULUŞTURACAK

Eğitim Teknolojileri Derneği’nin (EĞİTEKDER) organize ettiği, Emko Ana sponsorluğu ile Microsoft’un Platin ve Pikade’nin Silver sponsorluğunda düzenlenen TEF 2018, derneğin 350 binden fazla öğrenci ve 20 binden fazla öğretmenden oluşan ağını, fuara katılması hedeflenen 100’den fazla markayla buluşturacak. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek ve sloganı “Eğitimi Kodla/Code the Education” olan ve üç gün sürecek ‘TEF 2018’de ziyaretçiler, eğitim teknolojileri alanında hizmet veren kurum ve kişilerin katılacağı uygulamalı oturumları da takip etme imkanı bulacaklar. Fuarda farklı oturumların yanı sıra panel, çalıştay ve poster sunumları da katılımcıların beğenisine sunulacak. Eğitim teknolojilerindeki yeni gelişmeler akademik ve pratik olarak masaya yatırılıp, sektörün her kesimi tarafından takip edilmesine olanak sağlayacak.

İKİ GÜN SÜRECEK

TEF 2018’in ‘MakerZONE’ alanı içerisinde, öğrenciler ürettikleri projeleri sergileme imkânı bulmakla kalmayıp, bu ürünleri yerinde deneyimleme fırsatına sahip olacaklar. Fuarı ziyaret eden öğrenci, öğretmen ve veliler, katılımcı markaların uygulama ve çözümlerini yakından inceleyebilecek, eğitim teknolojileri alanındaki en yeni ve güncel bilgileri edinebilecekler. İki gün sürecek olan fuarda, aynı zamanda çeşitli etkinlikler ziyaretçileri bekliyor. Öğrenciler, MakeX robotik yarışması ile elektronik, kodlama ve robotik bilgilerini kullanarak farklı görevleri yerine getirirken, bir yandan dijital becerilerini kullanacak. Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında, çeşitli konularda eğitimlerin düzenleneceği TEF 2018, konusunda uzman birçok yerli ve yabancı eğitimciyi ağırlayacak. Konuşmacılar son teknoloji, teknik gelişmeler, kodlama, steam, maker gibi birçok farklı konuda bilgiler aktaracak.