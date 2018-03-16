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    Teknoloji sınıflarıyla kardeşlik kuruluyor

    Hürriyet Eğitim
    16.03.2018 - 16:22 | Son Güncelleme:

    Hayata Destek Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ve Google.org’un desteğiyle mültecilere yönelik olarak geliştirilen ‘Hayata Destek Teknoloji Sınıfı’ projesinin ilk etabı tamamlandı. Ayrıntılar MEB Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ve Google Türkiye yetkililerinin katılımıyla bir tanıtım toplantısında paylaşıldı. Şu ana kadar kurulan sınıflardan toplamda büyük çoğunluğu çocuk 8 bin 810 kişi faydalandı.

    Hayata Destek Teknoloji Sınıfı Projesi, mültecilerin yoğun yaşadıkları şehirlerde Türk ve mülteci çocukların ve yetişkinlerin bir araya gelerek etkileşim içerisine girebilecekleri, mültecilerin Türkçe öğrenip, online eğitim programlarına katılabilecekleri ve sosyal hizmet olanaklarına internet üzerinden erişebilecekleri teknoloji sınıfları kurulması hedefiyle hayata geçirildi. Projenin ilk ayağında Adana, Ankara, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kilis, Mersin, Şanlıurfa’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından seçilen ve mülteci çocukların yoğunlukla devam etikleri okullarda ve Hayata Destek Derneği’nin Şanlıurfa ve Hatay Toplum Merkezleri’nde teknoloji sınıfları kuruldu.

    PROJELERİMİZDE 3.5 MİLYON SURİYELİYE ULAŞMAK İSTİYORUZ
    Toplumsal entegrasyonun bilgiye erişimle başladığına dikkat çeken Google Türkiye Kamu İlişkileri Müdürü Pelin Kuzey, “Google Türkiye olarak faaliyetlerimize başladığımız 2006’dan bu yana  yürüttüğümüz çalışmalarla başta eğitim olmak üzere ülkemiz için katma değer yaratacak ve sosyal meselelere  çözüm olabilecek projeler üretmeye ve desteklemeye gayret ediyoruz. Hedefimiz eğitimde teknolojiyle fırsat eşitliği yaratmak, çocukların ve gençlerin teknolojiyi kullanarak geleceğin dünyasına hazır olmalarını sağlamak. Bugüne kadar Eğitici Eğitimleri, MEB Kodlama Ders Kitabı ve Algo Dijital gibi çeşitli projeleri hayata geçirdik. Mültecilerin toplumsal entegrasyonunun, üzerinde çaba sarf edilmesi gereken konulardan biri olarak önümüze çıktığı bu süreçte, eğitimleri ülkemizdeki 3.5 milyondan fazla mülteciye de yaygınlaştırmak istedik. Hayata Destek Teknoloji Sınıfı Projesi, Türk ve mülteci çocukların bir araya gelerek etkileşime girebilmelerine, mültecilerin Türkçe öğrenmesine ve online eğitim programlarına katılabilmesine imkan tanıyarak on binlerce insanın hayatına dokunacak. Sosyal bütünleşmeye önemli katkı sağlayacağına inandığımız bu projeyi desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

    BARIŞÇIL BİR GELECEK İÇİN
    Hayata Destek Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu ise şunları söyledi: “Dernek olarak 2012’den bu yana mültecilere yönelik yürüttüğümüz her çalışmada, Suriyeliler ile bölge halkı arasında sosyal uyumu güçlendirmenin yollarını aradık. Anahtar kelimelerimizi her zaman, ‘barışçıl bir gelecek’ ve ‘beraber gelişmek’ olarak seçtik. Google bu aramada da bize destek oldu. Hem ev sahibi topluluğun hem de mültecilerin kendi ayakları üzerinde durabilmelerine hizmet edecek donanımı sağlayan bu projeyi, 10 teknoloji sınıfı daha açarak devam ettirmeyi planlıyoruz.”

    YAKLAŞIK 9 BİN KİŞİ FAYDALANDI
    Hayata Destek Teknoloji Sınıfı Projesi ile 10 teknoloji sınıfının kurulumlarının tamamlandığı ilk beş hafta içerisinde, 8 bin 810 Türk ve Suriyeli çocuk/yetişkin faydalandı. Bunların yüzde 29’u Suriyeli, katılımcıların yüzde 97’si ise çocuk.

    Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , MEB , Google , Hayata Destek Derneği , Eğitim , Kodlama Dersi , online eğitim
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