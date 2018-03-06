Teknoloji liderleri eğitimin geleceği için buluştu

Eğitim Teknolojileri Zirvesi, alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacıları bir araya getirerek bu sene beşinci kez düzenlendi. HP Genel Müdürü Filiz Akdede'nin yönettiği ‘Eğitim Teknolojilerinin Geleceği’ başlıklı panelde, katılımcılar yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yenilikler konusunda bilgilendirildi.



Çeşitli panel ve çalıştayların yapıldığı zirveye, Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Intel Eski Genel Müdürü Yalım Eriştiren, Vizyon Koleji CEO'su Cem Arıtuluk ve Microsoft Türkiye Eğitim Departmanı Direktörü Dr. Anıl Çekiç gibi isimler konuşmacı olarak katıldı.

DERSTE SANAL GERÇEKLİK DÖNEMİ

Okulların geleneksel anlatım tabanlı öğrenim yöntemlerinden teknoloji merkezli harmanlanmış öğrenim anlayışına geçtiğini belirten HP Genel Müdürü Filiz Akdede, “Yakın gelecekte robotik ve simülasyon teknolojilerinin eğitimde geniş bir alana yerleşeceğine inanıyoruz. Uzmanlar, sanal gerçekliğin daha yaygın hale geleceğini ve öğrencilerin materyalleri fiziksel etkileşimle öğreneceğini öngörüyor. Bilim, matematik ve teknoloji öğretimi, elle yapılan deneyler ve sanal gerçeklik ortamları içerisinde dönüşüme uğrayacak. Örneğin, öğrenciler güneş sistemi hakkında ders alırken sanal gerçeklik donanımları sayesinde o ortamı deneyimleyebilecek ve nesnelere dokunabilecek” dedi.

SINIFLARDA ORTAK ÇALIŞMA

Etkinlikte katılımcılar, HP'nin eğitim sektörüne özel geliştirdiği ürünler hakkında bilgi alma fırsatı da yakaladı. HP'nin fiziksel ve dijital dünyayı birleştiren cihazları hakkında bilgi veren Akdede, “Temel amacımız eğitimde hayal gücünü geliştiren teknolojileri üretmek. HP Eğitim portföyümüzde bulunan cihazlar yeni nesil teknolojiyi okullara taşıyor. Sınıflarda ortak çalışmaları teşvik eden, yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi geliştiren bu bilgisayarlar, bilim laboratuvarlarından kütüphaneye pek çok farklı ortam ve disipline uyum sağlamak için üretildi. Eğitim teknolojileri alanındaki çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Bunun için üniversitelerle de işbirliği içerisindeyiz. Son olarak Yale Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz Geleceğin Kampüsü projemiz kapsamında eğitim teknolojileri alanında araştırmalar yürütüyoruz ve bu araştırmalara öğrencilerin de katılmasını sağlıyoruz” diye konuştu.