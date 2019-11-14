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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 14.11.2019 - 12:21, Son Güncelleme:/

Teknoloji fakültelerinin dekanları YÖK'te buluştu

YÖK’te ‘12. Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda, teknoloji fakültelerinin mevcut durumları ile sanayi eğitiminin daha da arttırılması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.

Teknoloji fakültelerinin dekanları YÖK'te buluştu
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Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) düzenlenen ‘12. Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı’nda, teknoloji fakültelerinin mevcut durumları ve sanayi eğitiminin daha da arttırılması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında düzenlenen konsey toplantısına, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve teknoloji fakültesi dekanları katıldı.

21 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNDE 40 BİN ÖĞRENCİ
Konseyden teknoloji fakülteleriyle ilgili gelecek önerileri uygulamaya koyacaklarını belirten Saraç, şöyle konuştu:
“Türkiye'deki üniversitelerde toplam 21 teknoloji fakültesi var. Bu fakültelerde 40 bin civarında öğrenci öğrenim görüyor. Teknoloji fakültelerindeki doluluk oranlarının arttırılması ve mesleki ortaöğretimi güçlendirmek amacıyla, meslek liselerinden bu fakültelere daha fazla öğrencinin gelmesi için daha çok çaba göstermeleri gerekiyor. Teknoloji fakülteleri sanayiyle birleşme noktasında daha esnek bir yapıda.

ENTEGRASYONU KOLAYLAŞTIRICI ROL ÜSTLENECEĞİZ
Teknoloji fakülteleri öğrencilerinin, bir eğitim dönemini sanayide geçirmelerini önemsiyoruz. Ancak bu eğitimin niteliği daha da arttırılması gerekiyor. Entegrasyonun oluşması konusunda kolaylaştırıcı bir rol üstleneceğiz. Bu fakültelerin eğitim süreçlerini yeniden gözden geçirerek, sanayi için uygulama becerisi yüksek mezunlar yetiştirilmesi yönünde her türlü desteği vereceğiz.”

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