Teknoloji fakültelerinin dekanları YÖK'te buluştu
YÖK’te ‘12. Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda, teknoloji fakültelerinin mevcut durumları ile sanayi eğitiminin daha da arttırılması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.
Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) düzenlenen ‘12. Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı’nda, teknoloji fakültelerinin mevcut durumları ve sanayi eğitiminin daha da arttırılması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında düzenlenen konsey toplantısına, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve teknoloji fakültesi dekanları katıldı.
21 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNDE 40 BİN ÖĞRENCİ
Konseyden teknoloji fakülteleriyle ilgili gelecek önerileri uygulamaya koyacaklarını belirten Saraç, şöyle konuştu:
“Türkiye'deki üniversitelerde toplam 21 teknoloji fakültesi var. Bu fakültelerde 40 bin civarında öğrenci öğrenim görüyor. Teknoloji fakültelerindeki doluluk oranlarının arttırılması ve mesleki ortaöğretimi güçlendirmek amacıyla, meslek liselerinden bu fakültelere daha fazla öğrencinin gelmesi için daha çok çaba göstermeleri gerekiyor. Teknoloji fakülteleri sanayiyle birleşme noktasında daha esnek bir yapıda.
ENTEGRASYONU KOLAYLAŞTIRICI ROL ÜSTLENECEĞİZ
Teknoloji fakülteleri öğrencilerinin, bir eğitim dönemini sanayide geçirmelerini önemsiyoruz. Ancak bu eğitimin niteliği daha da arttırılması gerekiyor. Entegrasyonun oluşması konusunda kolaylaştırıcı bir rol üstleneceğiz. Bu fakültelerin eğitim süreçlerini yeniden gözden geçirerek, sanayi için uygulama becerisi yüksek mezunlar yetiştirilmesi yönünde her türlü desteği vereceğiz.”
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