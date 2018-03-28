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    Teknoloji bağımlığına dikkat çekmek için doğada kitap okuyorlar

    AA
    28.03.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:

    Iğdır KYK Süreyya Sülün Hanım Yurdunda kalan kız öğrenciler, boş vakitlerinde doğada kitap okuyup teknoloji bağımlılığına dikkat çekmeyi ve insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

    Iğdır Üniversitesi’nde öğrenim gören kız öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) ‘Arkadaşım Kitap Okuyorum Projesi’ kapsamında farklı doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda kitap okuyup teknoloji bağımlılığına dikkati çekiyor.

    Iğdır'da KYK’ya bağlı Süreyya Sülün Hanım Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, teknoloji bağımlılığına, doğal güzelliklere dikkati çekmek ve kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla kentin farklı bölgelerinde açık alanlarda kitap okuyor.

    Özellikle teknolojiye bağımlılığı azaltmayı ve kapalı alanlarda yaşamanın önüne geçip insanların doğayla bütünleşmesini hedefleyen ‘Arkadaşım Kitap Okuyorum Projesi’ çerçevesinde halkın kitap okumaya yönlendirilmesi de amaçlanıyor.

    Teknoloji bağımlığına dikkat çekmek için doğada kitap okuyorlar

    ‘OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ’
    KYK Süreyya Sülün Hanım Yurdu Müdürü Tuğba Cengiz, teknoloji ve internet bağımlılığının önüne geçmek, topluma kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için proje başlattıklarını belirtti.

    Projenin çevreden olumlu tepkiler aldığını anlatan Cengiz, şunları söyledi:
    "Bu faaliyetle hem doğanın güzelliğini hissediyoruz hem de 'Kitap okumanın yeri ve zamanı yok.' diyoruz. Amacımız nerede olursak olalım günde en az 2 saat kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. Devam edecek projemizle kitap okuma ve doğadaki yaşama dikkati çekmeye devam edeceğiz. Farklı alanlarda doğa yürüyüşleri hazırlayacağız ve hep birlikte kitap okuma alışkanlığını daha geniş kitlelere yayacağız."

    Teknoloji bağımlığına dikkat çekmek için doğada kitap okuyorlar

    'KİTAP OKUMANIN YERİ VE ZAMANI YOK'
    Kayısı bahçelerinde kitap okuyan üniversite öğrencilerinden Dilan Aybulan, doğa yürüyüşü ve doğada kitap okumanın topluma olumlu yansımaları olacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu:
    "Bu etkinlikle doğayla iç içe olduk. Kitap okumanın ne kadar faydalı olduğunu herkes biliyor. Kitap okumanın yeri ve zamanı yok. İnsanlar uyumadan önce, boş vakitlerinde teknolojiye bağımlı kalacağına ya da sosyal medyayı takip edeceğine en az beş sayfa kitap okumalı. Bu etkinliğin benim için çok yararı oldu. Toplumda bu algıyı oluşturana kadar etkinlikte görev almayı hedefliyorum."

    Öğrencilerden Serap Ocak, "Projedeki amacımız telefondan, internetten uzaklaşıp çevrede kitap okuyarak zaman geçirmek. Bu projeye destek veren bütün arkadaşlarımı da kutluyorum. Doğada kitap okuduk, teknolojiden uzak durarak doğal ortamda zamanımız geçirdik. Çok güzel etkinlik oldu" dedi.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Kız Öğrenci
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