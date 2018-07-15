Tekli eğitime destek için 77 bin derslik inşa ediliyor
MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman, tekli eğitimi geçiş için yapımı süren derslikler hakkında bilgi verdi. Eylülde 10 bin dersliğin biteceğini söyleyen Duman, "Şu anda Türkiye'de tekli eğitime geçmek için çok büyük bir kademe kaydedilmiş oldu. Daha önce her yıl 15-20 bin derslik inşa edilirken, şu anda 77 bin dersliğin inşa ediliyor olması bu işe verilen önemin daha ciddi olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman, eğitimin kalitesinin artırılması, öğrenciler ile öğretmenlerin fiziki şartlarının iyileştirilebilmesi amacıyla Bakanlığın, ikili eğitimden tekli eğitime geçiş süreciyle ilgili önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Bu kapsamda yeni derslikler inşa edildiğini belirten Duman, "Şu anda Türkiye'de tekli eğitime geçmek için çok büyük bir kademe kaydedilmiş oldu. Daha önce her yıl 15-20 bin derslik inşa edilirken şu anda 77 bin dersliğin inşa ediliyor olması bu işe verilen önemin daha ciddi olduğunu gösteriyor. Tekli eğitimle ilgili Bakanlığımız şu anda var gücüyle, yerel yönetimlerimizle, valiliklerimizle beraber ciddi bir çalışmanın içerisinde. Gelecek sene 2019-2020 eğitim dönemine başlarken 77 bin dersliğin her biri hayata geçirilmiş olacak" dedi.
Duman, dersliklerin inşaatının proje kapsamına alındığını, büyük bir kısmının da uygulama aşamasına geldiğini dile getirerek, "Tekli eğitime geçebilmek için kalan bazı sorunlu illerimiz var. Onlarda da arsa sorunlarımızı giderdiğimiz takdirde bir sıkıntı yaşanmadan, en kısa sürede tekli eğitime geçmiş olacağız. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda hedeflenen projeye en yakın zamanda ulaşmış olacağız" ifadesini kullandı.
EYLÜLE KADAR 10 BİN DERSLİK BİTECEK
Duman, yeni dersliklerin yapılması için arsa temini ve mali imkanlar kapsamında bazı sıkıntıların aşılması için de çalıştıklarını söyledi Bu yıl içerisinde gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında bilgi veren Duman şöyle konuştu.
"77 bin dersliğimizin inşası devam ediyor. Bunun içerisinde hem kendi genel bütçemizden yaptığımız işlerimiz var hem de hayırseverler aracılığıyla yapılan işler var. Bu sene eylül ayına kadar 10 bin derslik hayata geçirilmiş olacak ama kalanlarının da inşası başladı, o da gelecek sene eylül ayına yetişecek şekilde ayarlandı. Gelecek yıl 77 bin dersliğin her biri hayat bulmuş olacak."
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