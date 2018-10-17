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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
İHA
17.10.2018 - 13:27, Son Güncelleme:

TEGV’in 'Ateşböceği Öğrenim Birimi' ilkokul öğrencileriyle buluşuyor

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TEGV’in 'Ateşböceği Öğrenim Birimi' ilkokul öğrencileriyle buluşuyor

TEGV’in 'Ateşböceği Öğrenim Birimi' çocuklarla buluşuyor. 15-27 Ekim tarihleri arasında Küçükçekmece Söğütlüçeşme İlkokulu’ndan her gün 25 öğrenci; TEGV Ateşböceği Öğrenim Birimi’nde 12’şer saatlik eğitim etkinliklerinden yararlanacak. Üniversite öğrencilerinin gönüllü eğitimci oldukları proje kapsamında toplamda 250 öğrencinin bu eğitimlerden yararlanması hedefleniyor.

 

TEGV’in 'Ateşböceği Öğrenim Birimi' 15-27 Ekim tarihleri arasında çocuklarla buluşacak. Küçükçekmece Söğütlüçeşme İlkokulu’ndan her gün 25 öğrenci İstanbul Aydın Üniversitesi Kampüsü’ne gelerek; TEGV Ateşböceği Öğrenim Birimi’nde 12’şer saatlik eğitim etkinliklerinden yararlanacak. İAÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinin gönüllü eğitimci oldukları proje kapsamında toplamda 250 öğrencinin bu eğitimlerden yararlanması hedefleniyor.

'TEGV İLE HEDEFLERİMİZ ORTAK'
TEGV ile yapmış oldukları işbirliğinden oldukça memnun olduklarını belirten İAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün, “TEGV Türkiye’de eğitimin kalitesini hedefliyor. Bu anlamda hedeflerimiz çok örtüşüyor. Bu iş birliği her iki tarafa da çok fayda sağlayacak. Bu anlamda çok memnunuz. Sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz ve bu tip projelerimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İlkokul öğrencilerinin aldıkları eğitimlerle önemli beceriler kazanacaklarını da belirten Üstün, “TEGV, kampüsümüze bambaşka bir renk getirdi ve gönüllülük eğitimleriyle bir farkındalık oluşturdu. Öğrenciler burada farklı bir birliktelik, farklı bir beceri kazanıyor. Bunun yanı sıra öğretmen adayı öğrencilerimizin öğretmenlik mesleği dışında farklı platformlarda öğrencilerle bir arada olmaları bizim için çok önemli” diye konuştu.

'İKİ HAFTA BOYUNCA EĞİTİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'
İlköğretim çocuklarına eğitim desteği vermeyi kendisine hedef almış bir kurum olduklarını belirten TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise, şunları söyledi:
“İki hafta boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi yönetiminin desteği, öğrencilerinin de gönüllülük konseptiyle faaliyet göstereceği bir proje kapsamında buradayız. Burada bulunan ateşböceğimiz TEGV’in 24 ateşböceğinden bir tanesi ve özel bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu kampüste yer aldı. Ateşböceklerimiz eğitim partları ve öğrenim birimlerimizden sonra üçüncü etkinlik modelimiz. 24 ateşböceğimizden üç tanesi tematik dediğimiz bilim, sanat ve trafik konularımda faaliyet gösteriyor. 21 ateşböceğimiz de standart bir şeklide donatıldı. Bunlar bilişim ve serbest etkinlik odasından oluşan araçlarımız.”

'250 ÇOCUĞA ULAŞMAYI PLANLIYORUZ'
TEGV ile bu paylaşımı yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözel Çapan, projede öğrencilerinin gönüllü eğitimci olduklarını söyleyerek, proje hakkında şu bilgileri paylaştı:
“Bu projede gönüllü eğitimci olarak yer alan öğrencilerimiz, ilkokullardan gelecek olan öğrencileri nasıl ayarlayacakları ve bu eğitim içeriğinde neler olması gerekliği konusunda eğitim aldılar. Böylece öğrencilerimiz dezavantajlı bölgelerden taşıma yoluyla gelen öğrencilere eğitim verecek. Bu eğitimler arasında drama, hijyen, eğlenceli bilim ve çeşitli oyunlar var. 250 çocuğa ulaşmayı planladığımız bu sosyal sorumluluk projesiyle her bir çocuk 12 saat eğitim almış olacak. Ayrıca buranın dışında TEGV ile birlikte başka okullara da gideceğiz.”

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