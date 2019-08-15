TEGV’e uluslararası iki ödül
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), faaliyet raporlarının Oscar’ı olarak bilinen dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması Annual Report Competition’dan (ARC) iki ödül birden aldı.
Amerika kökenli MerComm tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen ve 75 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katıldığı faaliyet raporlama yarışması Annual Report Competition’a (ARC) Türkiye’den katılan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) başarıyla döndü.
TEGV, yarışmada, tüm sivil toplum kuruluşlarının basılı raporları arasında ikincilik elde ederken, iç tasarımda ise Onur Ödülü kazandı. Ödüller, 17 Ekim 2019’da Seul'de düzenlenecek törenle sahiplerine kavuşacak.
TEGV, 2018’in Nisan ayında Türkiye’ de ilk kez eğitim alanında Entegre Faaliyet Raporu yayınlayan sivil toplum kuruluşu olmuştu.
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