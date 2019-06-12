TEGV’e 1 TL’lik dijital bağış projesi başladı
Dijital bağış toplama projesi ‘Temassız TEGV’ başladı. TEGV ve bir bankanın işbirliğiyle oluşturulan projenin amacı, bağış yapmayı kolay ve eğlenceli hale getirmek. Bu sayede insanlar, temassız ödeme özelliği bulunan kredi kartlarını dijital ekranlara yaklaştırarak TEGV’e 1 TL’lik bağışta bulunabilecek.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Yapı Kredi Bankası, geliştirdikleri dijital panolarla kredi kartı kullanıcılarına eğitim için anında bağış yapma imkânı sunuyor. Bağış yapmayı çok kolay, eğlenceli ve dijital hale getiren ‘Temassız TEGV’ sayesinde bireyler, temassız ödeme özelliği bulunan kredi kartlarını sensöre yaklaştırarak bir saniye içinde TEGV’e 1 TL’lik bağışta bulunabiliyor. Dijital ekranlarda bulunan çizilmiş eller, bağış yapıldıkça renkli hale geliyor. Bağışlarla, TEGV bağış havuzunda bir öğrencilerin yıllık eğitim masraflarının karşılanması için kaynak oluşturuluyor. Dijital bağış uygulaması Bomontiada’da ve çeşitli AVM’lerde kullanılmaya başlandı.
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