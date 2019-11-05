TEGV’den İzmir’e ‘Tasarım ve Beceri Atölyesi’
Her yıl yüz binlerce çocuğa eğitim desteği veren TEGV, Umuda Pedal Ekibi’nin desteğiyle yeni Tasarım ve Beceri Atölyesi açıldı.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV)’in 8-14 yaş arasındaki çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına yeni nesil öğrenme imkânı sunacağı Tasarım ve Beceri Atölyesi açıldı. İzmir Eşrefpaşa Öğrenim Birimi’nde düzenlenen Beceri Atölyesi’nin açılış töreni, TEGV çocukları, yöneticiler ve çalışanları ve Mütevelli Heyeti Üyesi Eski Milli Basketbolcu Efe Aydan, Umuda Pedal Ekibinden İlhan Kesken, Erkan Koyuncu, Okan Falay ve Mustafa Karakaş, Ali Öztürk, Kerem Esgeç’in katılımıyla gerçekleşti.
‘FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTTUK’
TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“TEGV olarak 71 noktada 24 yılda 3 milyona yakın çocuğumuza ulaşırken, hep fırsat eşitliğini ön planda tuttuk. Bu yüzden Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 200 bin çocuğumuza aynı imkânları ulaştırmaya çalışıyoruz. Eylül’de Mardin Savur’da; hemen ardından Ergani’de yeni birimimizle birlikte Tasarım ve Beceri Atölyemizi açtık. Şimdi de Umuda Pedal Ekibi’nin TEGV’e kazandırdığı 4’üncü atölyenin açılışını yaptık. Çocuklarımızı 21'inci yüzyılın yeni öğrenme becerileriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu yılı 11 atölyeyle bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl da yeni atölyelerle TEGV’li çocukları bir araya getireceğiz” dedi.
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