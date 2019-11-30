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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 30.11.2019 - 16:24, Son Güncelleme:/

TEGV’den İstanbul’a ‘Tasarım ve Beceri Atölyesi’

TEGV, İstanbul’da 8-14 yaş arasındaki çocuklar için kurulan ‘Tasarım ve Beceri Atölyesi’ açtı. Bu TEGV tarafından açılan 9’uncu atölye oldu.

TEGV’den İstanbul’a ‘Tasarım ve Beceri Atölyesi’
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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV), 8-14 yaş arasındaki çocuklar için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin 9’uncusu açıldı. Sporcu Ahmet H. Uysal’ın ve eğitim dostlarının desteğiyle açılan yeni Tasarım ve Beceri Atölyesi, Beykoz Öğrenim Birimi’nde çocuklara buluştu.

‘ÇOCUKLARIMIZI 21’İNCİ YÜZYIL BECERİLERİYLE BULUŞTURDUK’
Açılış töreninde konuşan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, "Ahmet Uysal’ın imzasını attığı Tasarım ve Beceri Atölyesi’nin açılışı için toplandık. Bu atölye onun TEGV için sağladığı ilk kazanım değil. Ahmet Uysal, Türkiye’nin 71 noktasında sayıları 200 bini bulan çocuklarımızın ve 9 bine yaklaşan gönüllülerimizin abisi. Kutuplarda Siirt Pervarili çocuklarımızın bir yıllık eğitimi için koştu ve iki yıllık bağışla geri döndü. Yetmedi başka ne yapabilirim dedi ve Anadolu’yu baştan uca koşarak yaklaşık 6 bin çocuğumuza destek sağladı. Kendisine ne kadar teşekkür etsek az. Açılışı yapılan bu atölye, TEGV’in 9’uncu atölyesi olacak. Ahmet Uysal’ın destekleriyle Beykozlu çocuklarımızı 21’inci yüzyılın öğrenme becerileriyle buluşturma fırsatı bulduk. Atölyemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tüm destekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

YENİ NESİL ÖĞRENME İMKÂNI
TEGV’in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. ‘Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir’ sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. İşbirliği yapılan okulların ders içi saatleri ve hafta sonu katılacağı etkinliklerle çocuklarımızın gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilecek projeler oluşturabilmeleri için bilim, sanat ve bilişim gibi alanları kullanarak hayata daha donanımlı olarak hazırlanmasını sağlayacak bu atölyeler, çocukların coşkuyla geldiği, sevgiyle karşılandığı, eğitimle güçlendiği bir mekân olacak.

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