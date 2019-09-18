TEGV yeni eğitim dönemi etkinliklerine başladı
TEGV’in 2019-2020 yeni etkinlik yılı, 71 eğitim noktasında coşkuyla karşılandı. Bugüne kadar ilköğretim çağındaki 3 milyon çocuğa ulaşarak onlara güzel bir çocukluk geçirmelerini sağlayan TEGV, yeni eğitim yılında da çocukları 21’inci yüzyıl becerileriyle donatmayı hedefliyor.
Bugüne kadar 3 milyon çocuğa ulaşan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), sanatın renkli dünyasından yaratıcı okumaya; eğlenceli fen ve matematikten Algo’yla bilişime ve tasarımdan üretime kadar etkinlikler düzenliyor. Bir yandan bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretirken, diğer yandan işlenen konuları derinlemesine anlamalarını sağlamak üzere stratejiler geliştiren TEGV, ve düzenli olarak programlarının verimliliğini değerlendiriyor.
DİJİTAL İÇERİKLE DESTEKLENECEK
2019-2020 etkinlik dönemindeki yeniliklerden biri de Cambridge University Press (CUP) ile yapılan işbirliği kapsamında İngilizce Dil Öğrenim etkinliği. TEGV tüm ‘Eğitim Parkı ve Öğrenim Birimleri’nde İngilizce okuma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştiren Kid’s Box Eğitim Programıyla çocukların dil eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Programda CUP’nin dijital ders kitapları kullanılacak, seviyelendirilmiş dijital içerikler oyun ve etkinliklerle desteklenerek her anında aktif olarak İngilizce’yi kullanarak dil öğrenmeleri sağlanacak. MyON dijital okuma platformuyla çocuklar İngilizce kaynaklara erişebilecek. Çocuklar dijital içeriklere evlerinden de ulaşabilecek ve çalışmalarını sürdürebilecek. TEGV’in Eğitim Parkları’ndaki ve Ateşböceği Mobil Öğrenim Birimleri’ndeki tüm etkinliklere çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.
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