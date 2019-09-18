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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
18.09.2019 - 14:20, Son Güncelleme:/

TEGV yeni eğitim dönemi etkinliklerine başladı

TEGV’in 2019-2020 yeni etkinlik yılı, 71 eğitim noktasında coşkuyla karşılandı. Bugüne kadar ilköğretim çağındaki 3 milyon çocuğa ulaşarak onlara güzel bir çocukluk geçirmelerini sağlayan TEGV, yeni eğitim yılında da çocukları 21’inci yüzyıl becerileriyle donatmayı hedefliyor.

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Bugüne kadar 3 milyon çocuğa ulaşan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), sanatın renkli dünyasından yaratıcı okumaya; eğlenceli fen ve matematikten Algo’yla bilişime ve tasarımdan üretime kadar etkinlikler düzenliyor. Bir yandan bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretirken, diğer yandan işlenen konuları derinlemesine anlamalarını sağlamak üzere stratejiler geliştiren TEGV, ve düzenli olarak programlarının verimliliğini değerlendiriyor.

DİJİTAL İÇERİKLE DESTEKLENECEK
2019-2020 etkinlik dönemindeki yeniliklerden biri de Cambridge University Press (CUP) ile yapılan işbirliği kapsamında İngilizce Dil Öğrenim etkinliği. TEGV tüm ‘Eğitim Parkı ve Öğrenim Birimleri’nde İngilizce okuma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştiren Kid’s Box Eğitim Programıyla çocukların dil eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Programda CUP’nin dijital ders kitapları kullanılacak, seviyelendirilmiş dijital içerikler oyun ve etkinliklerle desteklenerek her anında aktif olarak İngilizce’yi kullanarak dil öğrenmeleri sağlanacak. MyON dijital okuma platformuyla çocuklar İngilizce kaynaklara erişebilecek. Çocuklar dijital içeriklere evlerinden de ulaşabilecek ve çalışmalarını sürdürebilecek. TEGV’in Eğitim Parkları’ndaki ve Ateşböceği Mobil Öğrenim Birimleri’ndeki tüm etkinliklere çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.

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