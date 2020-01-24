TEGV 25’inci yaşını kutladı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) kuruluşunun 25’inci yıl dönümü, Pera Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. TEGV Onursal Başkanı Suna Kıraç'ın eşi İnan Kıraç'ın yanı sıra vakfın eski yönetim kurulu başkanlarından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında olduğu çok sayıda gönüllü ve davetli kutlamada bir araya geldi.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, TEGV'in kuruluş senedinde yer alan ilkelerle Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçmiş 25 yıl içerisinde açıkladığı stratejik planlar arasındaki benzerliklere dikkati çekti. Özinci, kurucuların 25 yıl önceki hedeflerin dün ortaya konulmuş gibi olduğunu belirterek, "Ne güzel görmüş ve yazmışlar. TEGV ailesi burada olsun ya da olmasınlar çok teşekkür ediyoruz. Kurucularımız sadece hedefi ortaya koymakla kalmayıp uygulamanın da en iyi şekilde yapılmasının takipçisi oldu. Bayrağı devralanlar da yapıyı daha da sağlamlaştırıp büyüttü. Bütün geçmiş yöneticilere en içten teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

TEGV öğrencilerinden oluşan koronun şarkılar seslendirdiği programda, vakıfta 25’inci yılını dolduranlara plaketleri verildi.