TEGV 24 yaşında
1995'de kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 24’üncü yaşını kutluyor.
3 milyona yakın çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlayan TEGV, bu sene yaş gününü, Türkiye’nin dört bir yanındaki TEGV etkinlik noktalarıyla canlı yayın bağlantısı kurarak kutladı. TEGV Acıbadem Genel Merkezi’nde de vakfın kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve bağışçısı İnan Kıraç ve Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu’nun katılımıyla 24’üncü yıl pastası kesildi. 73 etkinlik noktasında gerçekleşen kutlamada TEGV; 2019 yılı İmaj Kampanyası’nı da başlattı.
YENİ İMAJ KAMPANYASI
Yeni yaşında yeni imaj kampanyasını başlatan TEGV, bugüne kadar eğitimle buluşturduğu çocuklardaki yarattığı değişimi belirtmenin yanı sıra, onlara sevgiyle, saygıyla yaklaşmanın, güvenli ve keyifli öğrenme ortamlarının çocukları nasıl değiştireceğini anlatıyor. ‘Bir çocuk değişir Türkiye gelişir’ sloganıyla TEGV, eğitimin sadece çocukları değil, onların ailelerini ve ülkenin geleceğini de değiştirme gücüne vurgu yapıyor.
İLK GÜNKÜ HEYECANI PAYLAŞIYORUZ
TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi İnan Kıraç kutlama töreninde ilk günkü heyecanı paylaştıklarını söyledi. Kıraç,“Eşim Suna Kıraç Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı, babası Vehbi Koç’a kurmayı teklif ettiği zaman, Vehbi bey “Bizim vakıflarımızda çalışabilirsin neden yeni bir vakıf gerekiyor?” diye sormuştu. Ancak eşim, “Biz ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği vererek onlara sormayı, sorgulamayı, düşünmeyi öğretelim; onlardan ilgimizi esirgemeyelim ve geleceğe hazırlayalım.” demişti. Bu nedenle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı kurdu. Bugün TEGV 24’üncü yılını kutluyor ve ilk gün olduğu gibi Suna Kıraç bugün de sizlerin heyecanını paylaşıyor. Hepimizin 24’üncü yılı kutlu olsun’’ diye konuştu.
3 MİLYONA YAKIN ÇOCUĞU SEVGİYLE KUCAKLADIK
Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu ise, “Vakfın resmi kuruluşunun üzerinden 24 yıl geçti. Kurucumuz Suna Hanım içi insan ve vatan sevgisiyle dolu, vicdan zenginliği en üst noktada olan bir iş insanıydı. 24 yılın ardından 3 milyona yakın çocuğu sevgi ve ilgiyle kucakladık, onlara umut aşıladık. TEGV’de çoğu çocuğumuz, başarılı insanlar olarak hayata atıldı. Birçoğu gönüllümüz oldu. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı her daim Suna Hanım’la birlikte olacak. 24 yılda biz vardık sonraki 24 yılda başkaları olacak. Bu bir eğitim meşalesi elden ele dolaşarak ülkenin geleceğine aydınlık saçacak” dedi.
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