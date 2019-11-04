TED’in hedefi 10 bin burslu öğrenci
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "TED’in el uzattığı nitelikli burs alan 3 bin öğrencimiz, derneğin gayretleri ve yardımseverlerin desteğiyle 10 bin öğrenciye çıkacak" dedi.
Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı dolayısıyla geleneksel Cumhuriyet Balosu düzenlendi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, bir otelde düzenlenen baloda yaptığı konuşmada, derneklerinin, 1928’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu söyledi
TED burslusu öğrencilerin başarılarını kanıtlaması dolayısıyla büyük gurur duyduğunu belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:
"Türk Eğitim Derneğinin el uzattığı nitelikli burs alan 3 bin öğrencimiz, derneğin gayretleri ve yardımseverlerin desteğiyle 10 bin öğrenciye çıkacak. Onlar, bu ülkenin kaderini değiştirecek. 40 okul ve bir üniversitede faaliyetler sürüyor ve maddi imkânsızlıklara rağmen başarısını sergileyemeyen öğrencilere el uzatılmaya devam ediliyor. Biz, bu çocukları ülkenin neresinde doğdular diye ayırmıyoruz. Biz, onların ailelerinin siyasi görüşlerine, kültürel yapılarına bakmıyoruz. Tek bir isteğimiz var, bayrağınızı, insanınızı, Cumhuriyet’i sevin ve demokrasiye inanın. TED bünyesinde faaliyet gösteren düşünce kuruluşu vasıtasıyla Türkiye'nin geleceğine yönelik veriye dayalı araştırmalar yapılıyor. Gençliğin eşit ve nitelikli eğitim alması, eğitim sisteminin dünya standartlarına erişebilmesi için ciddi gayret gösteriyoruz.”
YENİ TÜRKÜ'DEN BURSLU ÖĞRENCİLER YARARINA KONSER
Sanat, siyaset, medya ve akademi camiasından çok sayıda kişinin katıldığı baloda, maddi imkânsızlığa rağmen başarılarını kanıtlayan burslu öğrenciler de duygularını dile getirdi. Bu yıl 40'ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü, burslu öğrenciler yararına baloda konser verdi.
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