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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 04.11.2019 - 11:43, Son Güncelleme:/

TED’in hedefi 10 bin burslu öğrenci

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "TED’in el uzattığı nitelikli burs alan 3 bin öğrencimiz, derneğin gayretleri ve yardımseverlerin desteğiyle 10 bin öğrenciye çıkacak" dedi.

TED’in hedefi 10 bin burslu öğrenci
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Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı dolayısıyla geleneksel Cumhuriyet Balosu düzenlendi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, bir otelde düzenlenen baloda yaptığı konuşmada, derneklerinin, 1928’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu söyledi

TED burslusu öğrencilerin başarılarını kanıtlaması dolayısıyla büyük gurur duyduğunu belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:
"Türk Eğitim Derneğinin el uzattığı nitelikli burs alan 3 bin öğrencimiz, derneğin gayretleri ve yardımseverlerin desteğiyle 10 bin öğrenciye çıkacak. Onlar, bu ülkenin kaderini değiştirecek. 40 okul ve bir üniversitede faaliyetler sürüyor ve maddi imkânsızlıklara rağmen başarısını sergileyemeyen öğrencilere el uzatılmaya devam ediliyor. Biz, bu çocukları ülkenin neresinde doğdular diye ayırmıyoruz. Biz, onların ailelerinin siyasi görüşlerine, kültürel yapılarına bakmıyoruz. Tek bir isteğimiz var, bayrağınızı, insanınızı, Cumhuriyet’i sevin ve demokrasiye inanın. TED bünyesinde faaliyet gösteren düşünce kuruluşu vasıtasıyla Türkiye'nin geleceğine yönelik veriye dayalı araştırmalar yapılıyor. Gençliğin eşit ve nitelikli eğitim alması, eğitim sisteminin dünya standartlarına erişebilmesi için ciddi gayret gösteriyoruz.”

YENİ TÜRKÜ'DEN BURSLU ÖĞRENCİLER YARARINA KONSER
Sanat, siyaset, medya ve akademi camiasından çok sayıda kişinin katıldığı baloda, maddi imkânsızlığa rağmen başarılarını kanıtlayan burslu öğrenciler de duygularını dile getirdi. Bu yıl 40'ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü, burslu öğrenciler yararına baloda konser verdi.

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