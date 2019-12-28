TED'in burs başvuruları başladı

Türk Eğitim Derneği’nin (TED), başarılı fakat maddi olanakları yetersiz çocuklara verdiği ‘Tam Eğitim Bursu’ sınavı için başvurular başladı. Katılmak isteyenler 7 Şubat 2020’ye kadar connected.ted.org.tr/Schoolarships adresinden başvurulabilecek. Sınav 22 Şubat saat 10.00’da, TED okullarının bulunduğu 33 il/ilçede düzenlenecek. Başarılı 152 öğrenci ortaokuldan başlayarak Tam Eğitim Bursu kapsamında eğitim alacak. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücreti, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemek-servis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanacak. Ayrıca öğrencilere cep harçlığı da verilecek.

SINAV İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI:

Sınava başvuracak adayların;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- 2019-2020 öğretim yılında 4, 5 ve 8’inci sınıfa devam ediyor olması,

- 5 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin, ‘bitirdiği sınıfa ait yılsonu karnesinde’ (2018-2019 öğretim yılına ait, haziran ayında alınan karnede), yılsonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması,

- Ailesinin aylık toplam gelirinin 4 bin 500 TL’den düşük olması ve ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması gerekiyor.

Ayrıca, TED’e bağlı okullarda öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuramıyor.