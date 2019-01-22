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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
22.01.2019 - 12:34, Son Güncelleme:/

TED’den yarıyıl tatilinde üniversitede kamp

Ankara’daki 59 devlet okulunda öğrenim gören TED 345 ‘tam destek burslu’ öğrenci, 22-24 Ocak’ta Ankara’da bir vakıf üniversitesinin kişisel gelişim ve sosyalleşme kampına girecek.

TED’den yarıyıl tatilinde üniversitede kamp
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Türk Eğitim Derneği (TED) ‘Toplumsal Cinsiyet’, ‘Beden Dili ile Hareket’, ‘Yaşamda İletişim, İmaj ve Motivasyon’ başlıklarındaki seminerleri kapsayan kampta, sinema kulübü, fotoğraf çalışmaları ve dans atölyeleri düzenlenecek. TED Üniversitesi’ndeki 22-24 Ocak arasında yapılacak kampla öğrencilerin gelişimi amaçlanıyor.

TAM DESTEK BURSU NEDİR?
Tam destek bursu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sekizinci sınıflar için yaptığı ulusal düzeydeki sınavda başarı kaydetmiş, belli bir gelir grubunun altında yer alan ailelerin çocuklarına veriliyor. Ankara’da 59 okul olmak üzere İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’ı da kapsayan 83 okulda 441 öğrenci bu burstan yararlanıyor. Öğrenciler hafta sonları servislerle evlerinden alınarak, cumartesileri İngilizce ağırlıklı akademik bir programa, pazarları ise sanatsal ve sportif etkinliklerle okul yaşamlarına destek olunuyor.

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