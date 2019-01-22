TED’den yarıyıl tatilinde üniversitede kamp
Ankara’daki 59 devlet okulunda öğrenim gören TED 345 ‘tam destek burslu’ öğrenci, 22-24 Ocak’ta Ankara’da bir vakıf üniversitesinin kişisel gelişim ve sosyalleşme kampına girecek.
Türk Eğitim Derneği (TED) ‘Toplumsal Cinsiyet’, ‘Beden Dili ile Hareket’, ‘Yaşamda İletişim, İmaj ve Motivasyon’ başlıklarındaki seminerleri kapsayan kampta, sinema kulübü, fotoğraf çalışmaları ve dans atölyeleri düzenlenecek. TED Üniversitesi’ndeki 22-24 Ocak arasında yapılacak kampla öğrencilerin gelişimi amaçlanıyor.
TAM DESTEK BURSU NEDİR?
Tam destek bursu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sekizinci sınıflar için yaptığı ulusal düzeydeki sınavda başarı kaydetmiş, belli bir gelir grubunun altında yer alan ailelerin çocuklarına veriliyor. Ankara’da 59 okul olmak üzere İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’ı da kapsayan 83 okulda 441 öğrenci bu burstan yararlanıyor. Öğrenciler hafta sonları servislerle evlerinden alınarak, cumartesileri İngilizce ağırlıklı akademik bir programa, pazarları ise sanatsal ve sportif etkinliklerle okul yaşamlarına destek olunuyor.
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