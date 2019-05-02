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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.05.2019 - 14:24, Son Güncelleme:/

TED’den eğitime destek çağrısı

TED, kamuoyunu, başarılı ve maddi imkânları olmayan öğrencilerin eğitimine destek olmaya çağırıyor.

TED’den eğitime destek çağrısı
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Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Derneği (TED), ekranlara gelecek zorunlu yayın çalışmasıyla ‘eğitim değiştirir’ diyerek, kamuoyuna, başarılı ama maddi imkânsızlıklar yüzünden güzel bir gelecekten mahrum kalan öğrencilerin eğitimine destek çağrısında bulunuyor.

TÜM MASRAFLAR KARŞILANIYOR
TED, Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarda başarılı olan öğrencilere ‘Tam Eğitim Bursu’ veriyor. Bu bursla, öğrencilerin sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kırtasiye, kıyafet, yatılıysa pansiyon giderleri olmak üzere tüm eğitim masrafları karşılanıyor. Sisteme girmeye hak kazanarak TED Okulları’nda eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin, üniversite eğitimleri boyunca da bursları devam ediyor. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takiplerinin yapıldığı sistemde, mezun öğrencilerin işe yerleşme süreçleri de desteklenerek ve izleniyor. Burs sisteminden bugüne kadar yaklaşık 50.000 öğrenci faydalandı.

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