TED’den eğitime destek çağrısı
TED, kamuoyunu, başarılı ve maddi imkânları olmayan öğrencilerin eğitimine destek olmaya çağırıyor.
Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Derneği (TED), ekranlara gelecek zorunlu yayın çalışmasıyla ‘eğitim değiştirir’ diyerek, kamuoyuna, başarılı ama maddi imkânsızlıklar yüzünden güzel bir gelecekten mahrum kalan öğrencilerin eğitimine destek çağrısında bulunuyor.
TÜM MASRAFLAR KARŞILANIYOR
TED, Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarda başarılı olan öğrencilere ‘Tam Eğitim Bursu’ veriyor. Bu bursla, öğrencilerin sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kırtasiye, kıyafet, yatılıysa pansiyon giderleri olmak üzere tüm eğitim masrafları karşılanıyor. Sisteme girmeye hak kazanarak TED Okulları’nda eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin, üniversite eğitimleri boyunca da bursları devam ediyor. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takiplerinin yapıldığı sistemde, mezun öğrencilerin işe yerleşme süreçleri de desteklenerek ve izleniyor. Burs sisteminden bugüne kadar yaklaşık 50.000 öğrenci faydalandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle