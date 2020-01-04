TED’den Çorlu’ya yeni okul

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yapmayı planladığı kolej için protokol imzalandı. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, ‘TED’ denilince herkesin aklına kolej geldiğini ama TED'in bu ülkenin kurmuş olduğu ilk sivil toplum örgütü olduğunu söyledi. Kendilerine 92 yıl önce üç misyon verildiğini anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

“Bunlardan biri Türkiye'nin her tarafında okullar açmamız. Bugün halen faaliyette 40 okulumuz var. Bugün 42'nci okulumuzun imza törenindeyiz. Bir de kaliteli, oturmuş üniversiteye sahibiz. Bu ülkede maalesef yapılan bütün araştırmalar, yoksulların yoksul kalmaya çoğunlukla mahkum edildiği bir süreç. Ben, Türk Eğitim Derneği’nin genel başkanı olarak ulusal kanallarda da söylüyorum, benim babam Rize'nin Fındıklı ilçesinden kalkıp ilkokulda Ankara'da Kızılay Şefkat Yurdu'nda kalmasa ben burada değildim. Onun için bizim yapmamız gereken şey eşit bir eğitim olamıyorsa da adaletli bir eğitimi anası babası parası olmayanlar için de sağlamaktır. Bu sene Türk Eğitim Derneği’nin yaptığı sınavda, ilkokul 5'inci sınıftan Yozgat'ın köyünden bir kız öğrenci birinci oldu ve böyle yüzlerce örnek var. Burs verdiğimiz çocuklardan birinin babası garson. Bu çocuklar emin olun bu ülkenin kaderini değiştirecek. TED olarak şöyle bir hayalimiz var; 10 bin çocuğa burs verebilirsek, bu 10 bin çocuk kendi yaşamsal süreçlerinde 1 milyon çocuğun hayatını değiştirecek.”