TED’den Ankara’daki 400 öğrenciye burs

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Türk Eğitim Derneği (TED) ile iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki devlet okullarında okuyan 400 öğrenciye tam destek bursu sağlandı.

Ankara Valisi Ercan Topaca, burstan yararlanan öğrenciler için TED Üniversitesi’nde düzenlenen oryantasyon programında, eğitimde fırsat eşitliğinin çok önemli bir kavram olduğunu, bu amaçla birçok faaliyet yaptıklarını söyledi.

Sadece devletin faaliyetiyle fırsat eşitliğini sağlamanın her zaman mümkün olmadığını belirten Topaca, şöyle devam etti:

"Çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliğini sağlama anlamında, Ankara'nın en gelişmiş herhangi bir yerindeki imkânları kentin en uç mahallesine götürmek her zaman mümkün olmuyor. Orada da güzel okullarımız var, güzel binalar da yaptık ama binalarda da fırsat eşitliğini tam sağlamak mümkün değil. Ortam dediğimiz şey farklı, TED o anlamda Türkiye'ye örnek bir faaliyeti geçen yıl iletti. TED'den elini taşın altına koyma konusunda, kendi sorumluluğunda olan öğrencilerin dışında fırsat eşitliğini tam sağlayamadığımız Mamak'ın en dışındaki, Karapürçek veya Nallıhan'daki en uç noktalardaki öğrencilerimizin elinden tutmak istedi."

Topaca, hedeflere inanç ve kararlılıkla ulaşılabilineceğini belirterek, başarılı bir eğitim süreci için ailelere ve çocuklara önerilerde bulundu.

‘BİR KAÇ TİP BURS PROGRAMI OLUŞTURDUK’

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da derneğin uzun bir süre kolej algısında olduğunu ama arkadaşlarıyla bu algıyı değiştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bir öğrencinin ailesinin maddi durumunun yetersiz olmasının, onun eğitiminde bir engel oluşturmaması için mücadele verdiklerini belirten Pehlivanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bir kaç tip burs programı oluşturduk. Önce bu çocuklarımızı 5, 6 ve 7’nci sınıftan TED okullarına alıp, üniversite sonuna kadar okutmaya başladık. Şimdi bir aşama ileriye gidip, aslında bir kaç yıldır denemelerini yaptığımız, geçen yıl Sayın Valimizin destekleriyle Ankara'da 200 öğrencimizle başladığımız, bu yıl da üzerine 200 öğrenciyle devam edeceğimiz tam destek bursu programımızı başlattık."