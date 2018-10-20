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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
20.10.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

TED’den Ankara’daki 400 öğrenciye burs

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TED’den Ankara’daki 400 öğrenciye burs

TED, Ankara'da okuyan 400 öğrenciye sağladığı maddi destek bursu çerçevesinde oryantasyon programı düzenledi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Türk Eğitim Derneği (TED) ile iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki devlet okullarında okuyan 400 öğrenciye tam destek bursu sağlandı.

Ankara Valisi Ercan Topaca, burstan yararlanan öğrenciler için TED Üniversitesi’nde düzenlenen oryantasyon programında, eğitimde fırsat eşitliğinin çok önemli bir kavram olduğunu, bu amaçla birçok faaliyet yaptıklarını söyledi.

Sadece devletin faaliyetiyle fırsat eşitliğini sağlamanın her zaman mümkün olmadığını belirten Topaca, şöyle devam etti:
"Çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliğini sağlama anlamında, Ankara'nın en gelişmiş herhangi bir yerindeki imkânları kentin en uç mahallesine götürmek her zaman mümkün olmuyor. Orada da güzel okullarımız var, güzel binalar da yaptık ama binalarda da fırsat eşitliğini tam sağlamak mümkün değil. Ortam dediğimiz şey farklı, TED o anlamda Türkiye'ye örnek bir faaliyeti geçen yıl iletti. TED'den elini taşın altına koyma konusunda, kendi sorumluluğunda olan öğrencilerin dışında fırsat eşitliğini tam sağlayamadığımız Mamak'ın en dışındaki, Karapürçek veya Nallıhan'daki en uç noktalardaki öğrencilerimizin elinden tutmak istedi."

Topaca, hedeflere inanç ve kararlılıkla ulaşılabilineceğini belirterek, başarılı bir eğitim süreci için ailelere ve çocuklara önerilerde bulundu.

‘BİR KAÇ TİP BURS PROGRAMI OLUŞTURDUK’
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da derneğin uzun bir süre kolej algısında olduğunu ama arkadaşlarıyla bu algıyı değiştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bir öğrencinin ailesinin maddi durumunun yetersiz olmasının, onun eğitiminde bir engel oluşturmaması için mücadele verdiklerini belirten Pehlivanoğlu, şu bilgileri verdi:
"Bir kaç tip burs programı oluşturduk. Önce bu çocuklarımızı 5, 6 ve 7’nci sınıftan TED okullarına alıp, üniversite sonuna kadar okutmaya başladık. Şimdi bir aşama ileriye gidip, aslında bir kaç yıldır denemelerini yaptığımız, geçen yıl Sayın Valimizin destekleriyle Ankara'da 200 öğrencimizle başladığımız, bu yıl da üzerine 200 öğrenciyle devam edeceğimiz tam destek bursu programımızı başlattık."

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