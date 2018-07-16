TED için bağış çağrısı
Türkiye’de bireysel bağış ve sivil toplum farkındalığını artırmayı amaçlayan ‘Sosyal Bağış Hareketi’, 19 Temmuz’da TED için destek toplayacak.
Her ayın ikinci perşembe gününü ‘Sosyal Bağış Günü’ ilan ederek farklı sivil toplum kuruluşlarının projelerini sosyal medya üzerinden geniş kitlelere tanıtan Sosyal Bağış Hareketi, bu ay Türk Eğitim Derneği (TED) için bağış çağrısında bulunuyor.
DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise, yıllardır ülkemizdeki eğitim sorunlarına çözüm önerileri sunduklarını söylüyor. Pehlivanoğlu, herkesi bağış kampanyasına destek olmaya çağırarak, “Üzerinde en çok durduğumuz konu, eğitimdeki fırsat eşitsizliği sorunu. Doğru karar ve uygulamalarla bu sorunu en aza indirmenin mümkün olacağını biliyoruz. Burslarla, başarılı öğrencilerimizin geleceğini inşa etmelerine destek oluyoruz ve buna devam edeceğiz. Sosyal Bağış Hareketi’nin bu projesinde yer almamız bu açıdan çok önemli. Hedefimiz, 10 bin genç meşale ile daha aydınlık bir Türkiye. Herkesi Sosyal Bağış Günü’nde bağış yaparak bir meşale yakmaya davet ediyorum” diye konuşuyor.
90 YILDIR BURS VERİLİYOR
TED, 1928’den bu yana 48 bini aşkın öğrenciye burs verdi. 2003’te ‘Tam Eğitim Bursu’ sistemi hayata geçirildi. Şu an TED Okulları başarı burslarından toplam 3 bin 816 öğrenci faydalanıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibarıyla TED Okulları ve TED Üniversitesi’ndeki öğrenci sayısıysa 32 bin 345’e ulaştı.
İNTERNETTEN BAĞIŞ YAPILABİLECEK
TED’e 19 Temmuz'da derneğin, Facebook sayfası bağış butonu ve internet sitesi üzerinden bağış yapabilirsiniz.
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