TED için bağış çağrısı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
16.07.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

TED için bağış çağrısı

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TED için bağış çağrısı

Türkiye’de bireysel bağış ve sivil toplum farkındalığını artırmayı amaçlayan ‘Sosyal Bağış Hareketi’, 19 Temmuz’da TED için destek toplayacak. 

Her ayın ikinci perşembe gününü ‘Sosyal Bağış Günü’ ilan ederek farklı sivil toplum kuruluşlarının projelerini sosyal medya üzerinden geniş kitlelere tanıtan Sosyal Bağış Hareketi, bu ay Türk Eğitim Derneği (TED) için bağış çağrısında bulunuyor.

DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise, yıllardır ülkemizdeki eğitim sorunlarına çözüm önerileri sunduklarını söylüyor. Pehlivanoğlu, herkesi bağış kampanyasına destek olmaya çağırarak, “Üzerinde en çok durduğumuz konu, eğitimdeki fırsat eşitsizliği sorunu. Doğru karar ve uygulamalarla bu sorunu en aza indirmenin mümkün olacağını biliyoruz. Burslarla, başarılı öğrencilerimizin geleceğini inşa etmelerine destek oluyoruz ve buna devam edeceğiz. Sosyal Bağış Hareketi’nin bu projesinde yer almamız bu açıdan çok önemli. Hedefimiz, 10 bin genç meşale ile daha aydınlık bir Türkiye. Herkesi Sosyal Bağış Günü’nde bağış yaparak bir meşale yakmaya davet ediyorum” diye konuşuyor.

90 YILDIR BURS VERİLİYOR
TED, 1928’den bu yana 48 bini aşkın öğrenciye burs verdi. 2003’te ‘Tam Eğitim Bursu’ sistemi hayata geçirildi. Şu an TED Okulları başarı burslarından toplam 3 bin 816 öğrenci faydalanıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibarıyla TED Okulları ve TED Üniversitesi’ndeki öğrenci sayısıysa 32 bin 345’e ulaştı.

İNTERNETTEN BAĞIŞ YAPILABİLECEK
TED’e 19 Temmuz'da derneğin, Facebook sayfası bağış butonu ve internet sitesi üzerinden bağış yapabilirsiniz.

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