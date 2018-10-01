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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
01.10.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

TED, burslu öğrencileri Ankara'da ağırladı

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TED, burslu öğrencileri Ankara'da ağırladı

TED’in ‘10 Bin Genç Meşale’ projesi kapsamında, 186 tam eğitim burslu öğrenci Ankara'da bir araya geldi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Siz bizlerin gururu, Türkiye'nin geleceğisiniz. Vatan, millet, bayrak aşkıyla hayallerinizin peşinden koşabilmeniz için her daim yanınızdayız" dedi.

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) ‘10 Bin Genç Meşale’ projesi kapsamında başarılarını kanıtlayan öğrenciler, Ankara'da buluştu. Derneğin burs projeleriyle bugüne kadar yaklaşık 48 bin gence eğitim imkânı sunuldu.

Burs projesi ‘10 Bin Genç Meşale’, başarısını kanıtlayan yeni öğrencilerle büyümeye devam ediyor. Proje kapsamında, TED'in 37 okulundan 186 tam eğitim burslu öğrenci, Ankara'da bir araya geldi. Burslu öğrenciler, ilk olarak TED’in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

TED, burslu öğrencileri Ankarada ağırladı

Genel Sekreter Banu Konuksay, öğrenciler adına Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Dernek olarak varlık sebebimiz, başarılı ancak maddi imkânı yetersiz çocuklarımıza destek olmak. Bugüne kadar 48 bine yakın gencimize el verdik. Onların hayatlarında bir umut, yollarında her daim destekçileri olduk. Görüyoruz ki her bir gencimiz, gösterdiğiniz yolda, fikri hür vicdanı hür, ne istediğini bilen, ahlaklı, vatan, millet, bayrak sevgisi yüreğinde ve Türk Eğitim Derneği meşalesinin ışığını daha da parlatmak için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. Huzurunuzda kendisini var eden bu çocuklara teşekkür ediyorum."

TED, burslu öğrencileri Ankarada ağırladı

‘CESUR OLUN’
Öte yandan, öğrencilere yönelik uyum programında konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Siz bizlerin gururu, Türkiye'nin geleceğisiniz. Vatan, millet, bayrak aşkıyla hayallerinizin peşinden koşabilmeniz için her daim yanınızdayız. Yeter ki isteyin, yeter ki duygularınız ve aklınız geleceğe hizmet etsin, yeter ki bu dünyaya bir iz bırakmak isteyin. Cesur olun, sizin gibi ne istediğini bilen gençler Türkiye'yi yukarı taşıyacak" dedi.

TED'li ağabey ve ablalarıyla buluşan öğrenciler, geleceğe dair hayallerini ‘Geleceğe Mektuplar’ adı altında kayıt altına aldı.

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