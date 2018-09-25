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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
25.09.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Tecrübeli öğretmen kazanamıyor

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
Tecrübeli öğretmen kazanamıyor

OECD’nin ‘Eğitime Bir Bakış 2018’ raporunda dikkat çekici bir başlık da öğretmenlere ayrıldı. Raporun bu kısmında öğretmenlerin gelir düzeyleri ülkeler arasında kıyaslandı. Hazır yeni öğretim yılı açılmışken ülkemizdeki öğretmenlerin ekonomik durumlarını bir gözden geçirmekte fayda var.

Şunu hatırlatmak da gerekiyor: OECD maaşlarla ilgili verileri paylaşırken satın alma gücü paritesini de dikkate alıyor. Bu da ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satın alma güçlerini eşitleyen bir değişim oranı olarak tanımlanıyor. İşte bu rapordaki ayrıntılar:

2017 verilerine göre Türkiye, mesleğe yeni başlayan devlet okullarındaki öğretmenlerin yıllık gelirleriyle ilgili yapılan sıralamada, 35 OECD ülkesi arasında ilk ve ortaokulda 25; lisedeyse 26’ncı sırada yer aldı. Türkiye’de mesleki tecrübeye göre gelir artışı da sınırlı. Satın alma gücü paritesine göre ‘mesleğe yeni başlayan bir öğretmen’ yıllık yaklaşık 26 bin 500 dolar kazanıyor.

İLK SIRA YİNE DEĞİŞMEDİ
Tüm düzeylerde ilk sırada yer alan ülkelerin adı değişmiyor. Lüksemburg, İsviçre ve Almanya’da yeni başlayan bir eğitimcinin yıllık kazancı 60 bin doları geçiyor. Ayrıca Norveç, Danimarka, Avustralya, Avusturya ve Kanada’da da gelir 40 bin doların üzerinde. 

EN KÖTÜLER DE AYNI
Üç eğitim düzeyinde listenin son sıralarındaki ülkeler de diğer yıllarla aynı. Macaristan, Letonya, Polonya ile Çek Cumhuriyeti’nde öğretmenler yıllık 20 bin dolar kazanamıyor.

DENEYİM FAZLA GELİR GETİRMİYOR
Türkiye’de mesleki tecrübe yıllık geliri çok etkilemiyor. 15 yıl ve üzerinde deneyime sahip bir eğitimci ile yenisi arasındaki makas sadece yüzde 27; OECD’nin birçok ülkesinde bu yüzde 80’i buluyor. Örneğin Fransa’da bir lise öğretmeni için bu fark yüzde 60; Almanya’da ise yüzde 70’i buluyor.

Tecrübeli öğretmen kazanamıyor

 

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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