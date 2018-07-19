Tebrik çiçekleri okullara
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, göreve başlaması dolayısıyla kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini, "Alacağımız bütün kararlarda öğretmenlerin görüş ve katkılarını önemsiyorum" notuyla okullara gönderiyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, göreve başlaması dolayısıyla kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini okullara gönderiyor. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığına atanması dolayısıyla kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini Ankara’daki çeşitli okullara iletiyor.
Bakan Selçuk'un, gönderdiği çiçeklerin yanında öğretmenler için "Değerli meslektaşlarım, Bakanlığımızca atılacak her türlü adımda, alacağımız bütün kararlarda sizlerin görüş ve katkılarını önemsediğimi belirtir, fedakarca yürüttüğünüz öğretmenlik mesleğindeki çalışmalarınızda başarılar dilerim." notu yer alıyor.
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